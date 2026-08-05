झारखंड भर्ती घोटाले पर गरजे बाबूलाल मरांडी, बोले- CBI जांच के बिना नहीं मिलेगा न्याय

उन्होंने कहा कि छात्रों की मांग है कि विवादित परीक्षाओं को रद्द कर पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए और इससे कम पर वे तैयार नहीं हैं। भाजपा भी इस मांग का समर्थन करती है और विधानसभा के मानसून सत्र में इस मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाएगी। मरांडी ने आरोप लगाया कि उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा और जेएसएससी की कुछ परीक्षाओं में चुनिंदा अभ्यर्थियों को पहले से प्रश्न और उत्तर याद कराए गए थे।