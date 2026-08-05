भूपेश बघेल और राजा वडिंग के खिलाफ पोस्टर, पंजाब कांग्रेस में बढ़ा सियासी घमासान

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पंजाब में कांग्रेस को पार्टी की इस अंदरूनी कलह से भानी नुकसान होने की आशंका है। अलग-अलग गुट पंजाब में 2027 के चुनाव में कांग्रेस की जीत पक्की मानकर चल रहे हैं, जिसके चलते ही गुटों में बंटे कार्यकर्ता अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारियों में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। जबकि पूर्व के विधानसभा चुनावों में राजस्थान और हरियाणा में पार्टी की हार के पीछे भी आपसी गुटबाजी बड़ा कारण बनकर सामने आई थी।