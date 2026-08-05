राहुल गांधी पर भड़की बीजेपी: संबित पात्रा बोले- ‘युवाओं को ढाल बनाकर देश को बांटने की राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी’

उन्होंने कहा कि भाजपा तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ही अपनी बात रखती है। इसलिए इस मुद्दे पर किसी भी तरह के भ्रम या अफवाह से बचना चाहिए। अंत में पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी को युवाओं को राजनीति का माध्यम बनाने के बजाय संसद के भीतर अपनी बात रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सभी को है लेकिन तथ्यों के आधार पर राजनीति होनी चाहिए न कि आरोपों और भ्रम के सहारे।