‘खराब शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाना अपराध नहीं है’, प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात के बाद बोले राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में खामियों की तरफ ध्यान दिलाना और उसमें सुधार की मांग करना कोई अपराध नहीं है। उन्होंने मौजूदा शिक्षा व्यवस्था को खराब, कमजोर और बेकार बताते हुए कहा कि इसमें सुधार की जरूरत है। उनके मुताबिक, छात्र केवल यही चाहते थे कि परीक्षा प्रणाली पारदर्शी बने और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगे। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी छात्र न तो हिंसा कर रहे थे और न ही किसी के साथ आक्रामक व्यवहार कर रहे थे इसके बावजूद उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें धमकाया गया।