‘जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा थे और रहेंगे’, पाकिस्तान के बयान पर भारत का सख्त जवाब

इस बार भी पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत के 5 अगस्त 2019 के फैसले की आलोचना की। उन्होंने जम्मू-कश्मीर को लेकर भारत के कदमों पर सवाल उठाए और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इस मुद्दे पर ध्यान देने की अपील की। इसी बयान पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा हैं और पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है।