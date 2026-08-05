Zepto से IndiGo तक 9 कंपनियों पर CCPA का एक्शन, ‘Dark Pattern’ के लिए लाखों का जुर्माना

CCPA Action: सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने ग्राहकों को गुमराह करने वाले "डार्क पैटर्न" का इस्तेमाल करने के आरोप में इंडिगो, जेप्टो, और स्पाइसजेट समेत 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता मामलों के विभाग (Department of Consumer Affairs) ने बताया कि सरकार ने डिजिटल व्यापार में अपनाई जा रही भ्रामक गतिविधियों के खिलाफ सुरक्षा उपायों को और सख्त बनाया है।