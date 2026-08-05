JPSC-JSSC Protest: छात्रों का बंद कमरे में CM से वार्ता से इनकार, बोले- CCTV या मीडिया के सामने होगी बात

JPSC-JSSC Protest: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और गड़बड़ियों के खिलाफ राजधानी रांची में प्रतियोगी परीक्षाओं के उम्मीदवारों का विरोध प्रदर्शन जारी है। आंदोलन के 12वें दिन राज्य सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ औपचारिक बातचीत की पहल की। ​​मुख्यमंत्री के निर्देश पर रांची के प्रशासनिक अधिकारी विरोध स्थल पर पहुंचे और छात्रों के पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। हालांकि, प्रदर्शनकारियों ने बंद कमरे में चर्चा करने से इनकार कर दिया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ कोई भी चर्चा पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए, जो केवल CCTV कैमरों या मीडिया की मौजूदगी में ही संभव है।