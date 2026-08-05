फिर चर्चा में आया 14 साल पहले सेना की दो टुकड़ियों के दिल्ली कूच का कथित दावा

जोसेफ ने स्टोरी के बारे में जो संकेत दिया है उससे यही लगता है कि वह संभवतः 4 अप्रैल, 2012 को अंग्रेजी अखबार 'इंडियन एक्सप्रेस' में छपी मुख्य खबर की बात कर रहे हैं। उस समय शेखर गुप्ता इंडियन एक्सप्रेस के संपादक थे और खबर लिखनेवालों में उनका नाम भी छपा था। इस खबर में बताया गया था कि खुफिया एजेंसियों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक उस साल 16 जनवरी की रात हरियाणा के हिसार से सेना की एक अहम टुकड़ी बिना जानकारी और तय कार्यक्रम के दिल्ली की ओर कूच कर गई थी। खुफिया एजेंसियों को पता चला कि आगरा स्थित 50 पारा ब्रिगेड की एक टुकड़ी भी दिल्ली की ओर बढ़ चली थी। 17 जनवरी के तड़के प्रधानमंत्री (मनमोहन सिंह) को इसकी जानकारी दी गई। छानबीन के बाद पता चला कि कुछ भी असामान्य नहीं था।