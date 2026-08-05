WFP ने अल नीनो को बताया बड़ा खतरा; बढ़ सकता है भुखमरी का संकट, 4 करोड़ से ज्यादा लोगों पर पड़ेगा असर!

El Nino 2026: संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम (WFP) ने अल नीनो को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। एजेंसी का कहना है कि यदि मौजूदा जलवायु परिस्थितियां इसी तरह बनी रहीं, तो अगले साल दुनिया में करीब 5 करोड़ अतिरिक्त लोग तीव्र खाद्य संकट (Acute Hunger) का सामना कर सकते हैं। यह खतरा उन करोड़ों लोगों के अलावा है जो पहले से ही सूखे, संघर्ष और बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य असुरक्षा झेल रहे हैं।