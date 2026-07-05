Super El Nino 2026: WMO और IMD की गंभीर चेतावनी: साल 2026 घोषित हुआ ‘सुपर अल नीनो’ वर्ष, कृषि और समुद्री जीवन पर मंडराया संकट

WMO IMD El Nino Prediction: मौसम का मिजाज अब सिर्फ बदल नहीं रहा, बल्कि वह रौद्र रूप धारण करने की कगार पर है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मिलकर साल 2026 को 'सुपर अल नीनो' (Super El Nino) वर्ष घोषित कर दिया है। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक घोषणा नहीं है, बल्कि धरती पर आने वाले एक बड़े संकट की घंटी है। इस भयानक खतरे से दुनिया को आगाह करने के लिए तमिलनाडु के रामेश्वरम में समंदर की रेत पर एक बेमिसाल कलाकृति के जरिए इंसानी चेतना को झकझोरने की कोशिश की गई है।