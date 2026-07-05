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राम मंदिर ट्रस्ट को RTI के दायरे में लाने की मांग, सांसद जॉन ब्रिटास ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी

John Brittas Ram Janmabhoomi Trust RTI: सीपीआई(एम) के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने लिखकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सूचना के अधिकार (RTI) कानून के दायरे में लाने की मांग की है।
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नई दिल्ली

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Anand Shekhar

Jul 05, 2026

Rajya Sabha MP John Brittas

राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास (फोटो- Brittas.in)

John Brittas letter to Amit Shah: अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण की चल रही जांच के बीच CPI(M) के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है। इस पत्र के ज़रिए उन्होंने गृह मंत्रालय से केंद्रीय सूचना आयोग के उस पुराने फैसले पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है, जिसके तहत श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सूचना का अधिकार (RTI) कानून के दायरे से बाहर रखा गया था। सांसद का कहना है कि पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही के लिए ट्रस्ट को RTI कानून के दायरे में लाना जरूरी है।

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Updated on:

05 Jul 2026 10:15 am

Published on:

05 Jul 2026 10:15 am

Hindi News / National News / राम मंदिर ट्रस्ट को RTI के दायरे में लाने की मांग, सांसद जॉन ब्रिटास ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी

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