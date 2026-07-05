चंद्रिमा भट्टाचार्य के इस्तीफे पर शाहनवाज हुसैन का तंज, बोले- टुकड़े-टुकड़े हो रही TMC, केवल बुआ-भतीजे की पार्टी बचेगी

Shahnawaz Hussain on TMC: तृणमूल कांग्रेस की वरिष्ठ नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य के इस्तीफे पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व पर निशाना साधा। शाहनवाज हुसैन ने दावा किया कि ममता बनर्जी के तानाशाही रवैये की वजह से उनके सबसे करीबी और पुराने साथी भी उन्हें छोड़कर जा रहे हैं और पार्टी जल्द ही पूरी तरह से बिखरने की कगार पर है। उन्होंने कहा कि आखिरकार तृणमूल कांग्रेस सिर्फ बुआ-भतीजे की पार्टी बनकर रह जाएगी और उसमें कोई दूसरा नहीं बचेगा।