‘राम मंदिर चंदा चोरी मामले में दावों पर अरविंद केजरीवाल और प्रियंका गांधी को तलब करें’, VHP के आलोक कुमार का बयान

उन्होंने अयोध्या पुलिस से राम मंदिर वीएचपी ने एक्स पर एक पोस्ट में अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में चंदा चोरी से संबंधित अपने सार्वजनिक बयानों के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, आप सांसद संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव के दावों की जांच करवाने की की मांग की है। कुमार के अनुसार, इन नेताओं ने विशिष्ट आंकड़ों का हवाला देते हुए दावे किए हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि वे संभवतः मामले के तथ्यों से परिचित हैं।