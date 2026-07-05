Rahul Gandhi Education Campaign: ‘छात्रों की गूंज’ अभियान शुरू, जयराम रमेश बोले- शिक्षा पर सरकार से ज्यादा खर्च कर रहे परिवार

Chhatron Ki Goonj campaign: देश की शिक्षा व्यवस्था और लगातार सामने आ रहे परीक्षा पेपर लीक के मामलों को लेकर चल रही बहस के बीच कांग्रेस ने युवाओं के हित में एक बड़ा राजनीतिक कदम उठाया है। पार्टी ने देशभर में ‘छात्रों की गूंज’ नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य केवल परीक्षा प्रणाली की खामियों को उजागर करना नहीं है, बल्कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था की उन गहरी संरचनात्मक समस्याओं पर सवाल उठाना भी है, जिनका सीधा असर मिडिल क्लास परिवारों की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है।