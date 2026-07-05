5 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Rahul Gandhi Education Campaign: ‘छात्रों की गूंज’ अभियान शुरू, जयराम रमेश बोले- शिक्षा पर सरकार से ज्यादा खर्च कर रहे परिवार

Jairam Ramesh latest statement : राहुल गांधी की 'छात्रों की गूंज' मुहिम ने खोला मोर्चा; कोटा की हकीकत बयां कर सरकार की शिक्षा नीतियों पर उठाए गंभीर सवाल।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Manoj Vashisth

Jul 05, 2026

Chhatron Ki Goonj campaign

Chhatron Ki Goonj campaign

Chhatron Ki Goonj campaign: देश की शिक्षा व्यवस्था और लगातार सामने आ रहे परीक्षा पेपर लीक के मामलों को लेकर चल रही बहस के बीच कांग्रेस ने युवाओं के हित में एक बड़ा राजनीतिक कदम उठाया है। पार्टी ने देशभर में ‘छात्रों की गूंज’ नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य केवल परीक्षा प्रणाली की खामियों को उजागर करना नहीं है, बल्कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था की उन गहरी संरचनात्मक समस्याओं पर सवाल उठाना भी है, जिनका सीधा असर मिडिल क्लास परिवारों की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है।

शिक्षा के लिए आम लोगों की जेब पर पड़ रहा दबाव

कांग्रेस का दावा है कि मौजूदा शिक्षा तंत्र में व्याप्त अनियमितताएं और बार-बार होने वाले पेपर लीक युवाओं के भविष्य को प्रभावित कर रहे हैं और इससे छात्रों का भरोसा सिस्टम पर कमजोर हो रहा है। पार्टी के अनुसार, शिक्षा अब केवल ज्ञान का माध्यम नहीं रह गई है, बल्कि यह एक महंगा और बोझिल ढांचा बनती जा रही है, जिससे आम परिवारों की जेब पर अतिरिक्त दबाव बढ़ रहा है।

जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर बोला हमला

अभियान के संदर्भ में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा सुधारों को लेकर गंभीर नहीं है और परीक्षा प्रणाली में सुधार के दावे जमीन पर प्रभावी रूप से नजर नहीं आते। जयराम रमेश ने राहुल गांधी के कोटा दौरे का उल्लेख करते हुए भी कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए, जिससे राजनीतिक हलकों में नई बहस शुरू हो गई है।

छात्रों की गूंज का उद्देश्य

कांग्रेस का यह ‘छात्रों की गूंज’ अभियान आने वाले समय में शिक्षा नीति, परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और छात्रों के अधिकारों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक विमर्श को और तेज करने की संभावना रखता है।

राहुल गांधी का कोटा दौरा

राहुल गांधी 17 जून 2026 को कोटा गए थे, जहां उन्होंने दशहरा मैदान पर छात्रों से 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के तहत संवाद किया था। कोटा कोचिंग हब होने के कारण वे NEET पेपर लीक, परीक्षा घोटालों, शिक्षा व्यवस्था की खामियों और युवाओं की समस्याओं को उठाने तथा कांग्रेस का छात्र-केंद्रित अभियान शुरू करने गए थे। कार्यक्रम में बड़ी भीड़ हुई, लेकिन BJP ने इसे राजनीतिक सियासत बताया।

खबर शेयर करें:

Updated on:

05 Jul 2026 01:25 pm

Published on:

05 Jul 2026 12:23 pm

Hindi News / National News / Rahul Gandhi Education Campaign: ‘छात्रों की गूंज’ अभियान शुरू, जयराम रमेश बोले- शिक्षा पर सरकार से ज्यादा खर्च कर रहे परिवार

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विक्रोली से BKC तक जमीन के नीचे दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, देश की सबसे बड़ी TBM ने शुरू की टनल की खुदाई

Bullet train
राष्ट्रीय

Bengal Politics: ‘विपक्षी नेताओं को डराने के लिए ED-CBI का किया जा रहा इस्तेमाल’, TMC सांसद कीर्ति आजाद ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप

TMC Internal Rift
राष्ट्रीय

Ram Janmbhoomi Donation Case: वीएचपी के पत्र पर संजय सिंह का पलटवार, बोले-भगवान राम के मामले में भी भेदभाव क्यों?

Sanjay Singh statement
राष्ट्रीय

VB-G RAM G Yojana: 25,863 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी, शिवराज सिंह चौहान बोले-अब तक नहीं मिली एक भी शिकायत

Shivraj Singh Chouhan on VB-G RAM G Yojana update.
राष्ट्रीय

चिराग पासवान ने यूपी चुनाव लड़ने का किया ऐलान, कहा- सीट शेयरिंग और गठबंधन पर राज्य इकाई करेगी फैसला

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.