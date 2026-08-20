नीट परीक्षा प्रणाली फूलप्रूफ, इसमें सेंध लगाना मुश्किल – केंद्र सरकार

केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया कि नीट पेपर की सुरक्षा कई स्तर पर की जाती है। कई सब्जेक्ट एक्सपर्ट प्रश्न बैंक बनाते हैं। अलग-अलग स्तर पर इन्हें चुना जाता है। किसी को नहीं पता कि अंतिम पेपर क्या होगा। 500 सवालों का प्रश्न बैंक 13 भाषाओं में तैयार होता है। पेपर सीलबंद कवर में दो तय प्रिंटिंग प्रेस भेजे जाते हैं। वहाँ सीसीटीवी और सीआईएसएफ की निगरानी रहती है। पेपर ले जाने वाले व्यक्ति के पास डिजिटल चाबी होती है, लेकिन बॉक्स खोलने का कोड उसके पास नहीं होता। पेपर लोहे के बॉक्स में रखे जाते हैं, जिसे तोड़े बिना नहीं खोल सकते। 24 पेपर के पैकेट में सवालों का क्रम अलग-अलग होता है। पैकेट पर वॉटरमार्क नंबर, शहर, केंद्र और पैकेट नंबर दर्ज होता है। पेपर के दो सेट अलग-अलग बैंकों के स्ट्रॉन्ग रूम में रखे जाते हैं। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होती है। बैंक से परीक्षा केंद्र तक पेपर ले जाने वाली गाड़ी में जीपीएस लगा होता है। उसकी छोटी से छोटी गतिविधि रिकॉर्ड होती है। परीक्षा शुरू होने से कुछ घंटे पहले बॉक्स खोला जाता है। इसकी वीडियोग्राफी भी होती है। हर कक्षा के 24 छात्रों के लिए अलग पैकेट होता है।