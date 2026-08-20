बीजेपी के संसदीय बोर्ड में भी दिखेगा सामाजिक-क्षेत्रीय संतुलन

बीजेपी (BJP) में संगठनात्मक बदलाव का एक बड़ा दौर पूरा होने के बाद अब निगाहें पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण निर्णायक संस्थाओं में शामिल संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति पर टिक गई हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम और राज्यों के प्रभारियों की नियुक्ति के बाद अब इन दोनों अहम निकायों के पुनर्गठन को लेकर पार्टी के भीतर चर्चाएं तेज हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी का भी नए सिरे से गठन किया जाना है। माना जा रहा है कि नई राष्ट्रीय टीम में जिस तरह संगठन और सामाजिक-क्षेत्रीय संतुलन पर जोर दिखाई दिया है, उसके बाद संसदीय बोर्ड में भी इसी तरह के समीकरणों को साधा जाएगा।