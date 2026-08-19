CBI ने बिछाया जाल और रिश्वत लेते पकड़ लिया अधिकारी, पानीपत DGFT ऑफिस में बड़ा एक्शन

CBI Arrest Assistant DGFT: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने हरियाणा के पानीपत में जॉइंट डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) कार्यालय में तैनात असिस्टेंट डीजीएफटी को 30 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने बुधवार को ट्रैप कार्रवाई कर आरोपी सरकारी कर्मचारी को शिकायतकर्ता से रिश्वत लेते पकड़ा। सीबीआई के मुताबिक, आरोपी ने शिकायतकर्ता से एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स (EPCG) ऑथराइजेशन फाइल में कमियों को दूर करने और उसे प्रोसेस करने के बदले 30 हजार रूपये की रिश्वत मांगी थी।