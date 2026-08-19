बार कॉउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा के खिलाफ CJP का हल्ला बोल, गुरुवार सुबह 10 बजे विरोध प्रदर्शन का ऐलान

नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च (NALSAR) यूनिवर्सिटी के छात्रों से जुड़े विवाद के बीच बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने कानून छात्रों से माफी मांगी थी। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लिखे पत्र में मिश्रा ने कहा कि अगर विवाद से जुड़े उनके किसी शब्द या पत्र से छात्रों की भावनाएं आहत हुई हैं तो उन्हें इसका खेद है। उन्होंने कहा था कि माफी मांगना किसी प्रतिष्ठा या अहंकार का सवाल नहीं है। यह इस बात को स्वीकार करना है कि छात्रों की भावनाएं और उनकी चिंताएं मायने रखती हैं।