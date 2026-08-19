‘PM केयर फंड का इस्तेमाल स्कूलों के लिए करें’, केंद्र सरकार से अभिजीत दीपके ने की नई डिमांड

बता दें कि बुधवार को एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए अभिजीत दीपके ने यह मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने एक रिपोर्ट का दावा करते हुए कहा कि पीएम केयर फंड में 8.5 हजार करोड़ रुपए हैं, जो कहीं पर भी यूज नहीं हो रहा है। दीपके ने कहा कि एक तरफ पीएम केयर फंड में इतने पैसे पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ सरकारी स्कूल के बच्चे सड़क के लिए रो रहे हैं, उनके स्कूलों में बैठने के लिए बेंच नहींं है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है। उन्होंने सवाल करते हुए पूछा कि आखिर यह पैसा किस दिन के लिए रखा गया है। इन पैसों के इस्तेमाल स्कूलों को ठीक करने के लिए क्यों नहीं किया जा रहा है?