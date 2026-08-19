NEET पेपर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का बड़ा दावा, कहा- सवाल बनाने वालों को भी नहीं पता कौन सा प्रश्न आएगा

केंद्र ने यह भी माना कि परीक्षा कराने की पूरी प्रक्रिया में इंसानों की भूमिका रहती है। हालांकि, सरकार का कहना है कि इसके बावजूद सुरक्षा के कई इंतजाम किए गए हैं। सरकार के मुताबिक, परीक्षा की प्रक्रिया को अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है। इससे किसी एक स्तर पर गड़बड़ी की कोशिश होने पर भी पूरी परीक्षा व्यवस्था पर उसका असर पड़ना आसान नहीं है।