‘जय-जय मोदी, हर-हर मोदी’, दिल्ली के प्रेस क्लब में पढ़ी गई ‘मोदी चालीसा’, हुई आरती

बता दें कि इस घटना का 23 सेकंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सामने भगवान श्रीराम के समान एक मूर्ति खड़ी है, लेकिन उस मूर्ति पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई दे रहा है। वीडियो में कुल 5 से 6 लोग नजर आ रहे हैं, जिनमें एक पुरुष और एक महिला भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं। सभी लोग मिलकर एक सुर में ‘जय-जय मोदी, हर-हर मोदी’ का नारा बार-बार दोहरा रहे हैं और प्रधानमंत्री की आरती उतार रहे हैं। फिलहाल, इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।