दिल्ली सरकार के यू-टर्न से छात्रों को मिली बड़ी राहत, अब 9वीं में R3 में फेल होने पर भी दे सकेंगे 10वीं बोर्ड परीक्षा

दरअसल, दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने 17 अगस्त को 9वीं की परीक्षा और छात्रों को अगली कक्षा में भेजने से जुड़ा नया नियम जारी किया था। इसमें कहा गया था कि अगर कोई छात्र बाकी जरूरी विषयों में पास होकर 10वीं में पहुंच जाता है, लेकिन तीसरी भाषा R3 में पास नहीं है, तो उसे पहले R3 पास करना होगा। जब तक वह R3 में क्वालिफाई नहीं करता, तब तक 10वीं की बोर्ड परीक्षा देने के लिए योग्य नहीं माना जाएगा।