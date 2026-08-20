20 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

CM Sai Delhi Visit: आज दिल्ली रवाना होंगे CM साय, कल PM मोदी से हो सकती है मुलाकात

Chhattisgarh CM Sai: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज शाम 5:40 बजे दिल्ली रवाना होंगे। दौरे के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की संभावना है।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Aug 20, 2026

CM Sai Delhi Visit

CM Sai Delhi Visit: आज दिल्ली रवाना होंगे CM साय(photo-patrika)

CM Sai Delhi Visit: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दिल्ली दौरे पर रवाना होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री साय शाम 5:40 बजे रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली पहुंचने के बाद वे रात में वहीं रुकेंगे। मुख्यमंत्री के दिल्ली प्रवास को राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की संभावना है।

Chhattisgarh Politics: शाम 5:40 बजे दिल्ली के लिए होंगे रवाना

निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज शाम 5:40 बजे रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली पहुंचने के बाद उनका रात्रि विश्राम वहीं रहेगा। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

PM मोदी से मुलाकात की संभावना

मुख्यमंत्री साय के दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की संभावना है। हालांकि मुलाकात का अंतिम कार्यक्रम निर्धारित होने के बाद ही स्पष्ट होगा। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच राज्य से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो सकती है।

भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन से भी मिल सकते हैं

दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री साय की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से भी मुलाकात संभावित है। इसके अलावा वे केंद्र सरकार के कई मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं।

केंद्रीय मंत्रियों के साथ राज्य के मुद्दों पर चर्चा संभव

मुख्यमंत्री के केंद्रीय मंत्रियों से होने वाली संभावित मुलाकातों में छत्तीसगढ़ से जुड़े विकास कार्यों, केंद्रीय योजनाओं और राज्य के विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। हालांकि बैठकों का विस्तृत एजेंडा अभी सामने नहीं आया है।

कल दिल्ली में रहेंगे CM साय

मुख्यमंत्री आज दिल्ली पहुंचने के बाद वहीं रुकेंगे और कल कई महत्वपूर्ण मुलाकातें होने की संभावना है। इसके बाद उनके आगामी कार्यक्रम के अनुसार रायपुर वापसी का कार्यक्रम तय होगा।

सोलर पावर से बदलेगी बिजली की तस्वीर, छत्तीसगढ़ में 2100 मेगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन

ये भी पढ़ें
Chhattisgarh Renewable Energy

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

20 Aug 2026 09:19 am

Published on:

20 Aug 2026 09:13 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CM Sai Delhi Visit: आज दिल्ली रवाना होंगे CM साय, कल PM मोदी से हो सकती है मुलाकात

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

सोलर पावर से बदलेगी बिजली की तस्वीर, छत्तीसगढ़ में 2100 मेगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन

Chhattisgarh Renewable Energy
रायपुर

पत्रिका अभियान का असर! नवा रायपुर में सुविधाओं के लिए टेंडर जारी, CSC से EVs चार्जिंग स्टेशन तक होगी व्यवस्था

Nava Raipur
रायपुर

Raipur: स्रोत महोत्सव में शामिल हुए सीएम साय, नदियों के संरक्षण पर हुआ मंथन

Raipur
रायपुर

Public Holiday: 28 अगस्त को छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक की अवकाश घोषणा, बंद रहेंगे बैंक और स्कूल

Public Holiday
रायपुर

Raipur Rural Police Transfer: रायपुर ग्रामीण में 6 इंस्पेक्टरों का ट्रांसफर, राखी-खरोरा थानेदार लाइन अटैच

Raipur Rural Police Transfer
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.