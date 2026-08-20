CM Sai Delhi Visit: आज दिल्ली रवाना होंगे CM साय, कल PM मोदी से हो सकती है मुलाकात

CM Sai Delhi Visit: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दिल्ली दौरे पर रवाना होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री साय शाम 5:40 बजे रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली पहुंचने के बाद वे रात में वहीं रुकेंगे। मुख्यमंत्री के दिल्ली प्रवास को राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की संभावना है।