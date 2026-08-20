CM Sai Delhi Visit: आज दिल्ली रवाना होंगे CM साय, कल PM मोदी से हो सकती है मुलाकात

CM Sai Delhi Visit: आज दिल्ली रवाना होंगे CM साय(photo-patrika)
CM Sai Delhi Visit: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दिल्ली दौरे पर रवाना होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री साय शाम 5:40 बजे रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली पहुंचने के बाद वे रात में वहीं रुकेंगे। मुख्यमंत्री के दिल्ली प्रवास को राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की संभावना है।
निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज शाम 5:40 बजे रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली पहुंचने के बाद उनका रात्रि विश्राम वहीं रहेगा। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
मुख्यमंत्री साय के दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की संभावना है। हालांकि मुलाकात का अंतिम कार्यक्रम निर्धारित होने के बाद ही स्पष्ट होगा। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच राज्य से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो सकती है।
दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री साय की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से भी मुलाकात संभावित है। इसके अलावा वे केंद्र सरकार के कई मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री के केंद्रीय मंत्रियों से होने वाली संभावित मुलाकातों में छत्तीसगढ़ से जुड़े विकास कार्यों, केंद्रीय योजनाओं और राज्य के विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। हालांकि बैठकों का विस्तृत एजेंडा अभी सामने नहीं आया है।
मुख्यमंत्री आज दिल्ली पहुंचने के बाद वहीं रुकेंगे और कल कई महत्वपूर्ण मुलाकातें होने की संभावना है। इसके बाद उनके आगामी कार्यक्रम के अनुसार रायपुर वापसी का कार्यक्रम तय होगा।
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