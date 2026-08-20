सोलर पावर से बदलेगी बिजली की तस्वीर, छत्तीसगढ़ में 2100 मेगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन

पीएम सूर्य घर बिजली योजना के तहत भी प्रदेश में तेजी से सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। सोलर एनर्जी शाखा के अनुसार, 19 अगस्त तक करीब 92 हजार घरों में सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। इनसे लगभग 350 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है। वहीं करीब 90 हजार सोलर प्लांट के कनेक्शन मंजूर किए जा चुके हैं। योजना के तहत पात्र परिवारों को सौर ऊर्जा अपनाने के साथ बिजली बिल में राहत मिलेगी। योजना के प्रावधानों के अनुसार परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ मिल सकता है।