17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

प्रदूषण फैलाने वालों की अब खैर नहीं… CECB की सख्त कार्रवाई से 24 उद्योगों की बिजली कटी, 57 लाख से ज्यादा का जुर्माना

CG News: रायपुर ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। 24 उद्योगों की बिजली काटने अथवा उत्पादन बंद कराने की कार्रवाई की गई।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Dec 17, 2025

CECB की सख्त कार्रवाई से 24 उद्योगों की बिजली कटी(photo-patrika)

CECB की सख्त कार्रवाई से 24 उद्योगों की बिजली कटी(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (CECB) रायपुर ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। जनवरी से नवंबर 2025 के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 24 उद्योगों की बिजली काटने अथवा उत्पादन बंद कराने की कार्रवाई की गई, जबकि 23 अन्य उद्योगों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

CG News: औद्योगिक क्षेत्रों में कड़ी कार्रवाई

पर्यावरण मंडल के अनुसार उरला, सिलतरा, बीरगांव, सरोरा सहित आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में वायु एवं जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की गई। इसके साथ ही 27 उद्योगों पर 57.80 लाख रुपये से अधिक की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति भी लगाई गई है। वर्तमान माह की 16 तारीख तक ही 4 उद्योगों को नोटिस, 1 उद्योग को बंद/बिजली विच्छेदन और 2 उद्योगों पर 2.55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

बिना कवर परिवहन पर सख्ती

कच्चा माल, तैयार उत्पाद या ठोस अपशिष्ट बिना तारपोलिन से ढके परिवहन करने के मामलों में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने सख्त कार्रवाई की है। नियमों का उल्लंघन करने वाले 47 उद्योगों और संस्थानों पर कुल 21.81 लाख रुपये से अधिक की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है। पर्यावरण मंडल ने स्पष्ट किया है कि आगे भी इस तरह की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

खुले में कचरा जलाने पर सख्त कार्रवाई

रायपुर के डीपराडीह सरोना, कबीर नगर सेलिब्रिटी होम्स सोसायटी के पास और महोबा बाजार रेलवे ब्रिज क्षेत्र में घरेलू कचरा खुले में जलाने के मामलों में जुर्माना लगाया गया है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने स्पष्ट किया है कि खुले में कचरा जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है, इसलिए ऐसे मामलों में आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

ईंट भट्ठों पर सख्ती, निगम को निर्देश

रहवासी इलाकों के पास संचालित पारंपरिक ईंट भट्ठों (बिना चिमनी वाले) को प्रतिबंधित करने के लिए नगर निगम रायपुर, बीरगांव और खनिज विभाग को पत्र भेजा गया है। वहीं सड़क पर धूल नियंत्रण के लिए नियमित सफाई, जल छिड़काव और स्वीपिंग के निर्देश भी नगर निगम को दिए गए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

17 Dec 2025 12:08 pm

Published on:

17 Dec 2025 12:07 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / प्रदूषण फैलाने वालों की अब खैर नहीं… CECB की सख्त कार्रवाई से 24 उद्योगों की बिजली कटी, 57 लाख से ज्यादा का जुर्माना

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़ने की संभावना

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में अगले तीन दिनों में तापमान में गिरावट(photo-patrika)
रायपुर

निजी स्कूलों में अब सीधे पहली कक्षा से होगा प्रवेश

RTE Admission: RTE नियमों में बड़ा बदलाव! निजी स्कूलों में अब सीधे पहली कक्षा से होगा प्रवेश, जानें पूरी details(photo-patrika)
रायपुर

3200 करोड़ के शराब घोटाले में सौम्या चौरसिया गिरफ्तार, जांच के दौरान मिले खास इनपुट

3200 करोड़ के शराब घोटाले में सौम्या चौरसिया गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

अरे ये क्या… पुलिस की बत्ती-सायरन लगे वाहन में शराबखोरी

Jaunpur News
रायपुर

निगम सभापति का मोबाइल हैक कर परिचितों से मांगे उधार रुपए

रायपुर निगम सभापति का मोबाइल हैक (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.