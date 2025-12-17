17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

PM मोदी को इथियोपिया ने ‘ग्रेट ऑनर’ अवॉर्ड से नवाजा, CM साय ने जताई खुशी, लिखा दिल छू लेने वाला पोस्ट

PM Modi in Ethiopia: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘ग्रेट ऑनर निशान ऑफ़ इथियोपिया’ से सम्मानित किए जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Dec 17, 2025

PM मोदी को इथियोपिया ने 'ग्रेट ऑनर' अवॉर्ड से नवाजा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

PM मोदी को इथियोपिया ने 'ग्रेट ऑनर' अवॉर्ड से नवाजा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

PM Modi in Ethiopia: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘ग्रेट ऑनर निशान ऑफ़ इथियोपिया’ से सम्मानित किए जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए इसे भारत के लिए एक ऐतिहासिक, अविस्मरणीय और अत्यंत गौरवशाली क्षण बताया है।

साय ने कहा कि यह सम्मान भारत की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा, विश्व मंच पर भरोसेमंद साझेदार के रूप में उभरती भूमिका तथा प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र मोदी के सशक्त, दूरदर्शी और निर्णायक नेतृत्व को दर्शाता है।

गर्व का अनुभव कर रहे हैं

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक कूटनीति, विकास, शांति और सहयोग के क्षेत्र में नई ऊँचाइयाँ छुई हैं। आज 140 करोड़ भारतीय अपने राष्ट्र को विश्व समुदाय के बीच और अधिक सम्मान, आदर और प्रभाव के साथ स्थापित होते देख गर्व का अनुभव कर रहे हैं। साय ने कहा कि यह सम्मान प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है और देश के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में विश्वास को और सुदृढ़ करता है।

इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले वैश्विक नेता बने पीएम मोदी

प्रधानमंत्री मोदी इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले वैश्विक नेता हैं। मोदी ने इस सम्मान के लिए प्रधानमंत्री अबी और इथियोपिया के लोगों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने प्रधानमंत्री अबी के नेतृत्व और राष्ट्रीय एकता, स्थिरता, और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए उनके प्रयासों की सराहना की।

ये भी पढ़ें

रायपुर निगम सभापति का मोबाइल हैक, शातिर ने परिचितों से मांगे 65 से 85 हजार रुपए उधार… मची खलबली
रायपुर
रायपुर निगम सभापति का मोबाइल हैक (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

17 Dec 2025 01:25 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / PM मोदी को इथियोपिया ने ‘ग्रेट ऑनर’ अवॉर्ड से नवाजा, CM साय ने जताई खुशी, लिखा दिल छू लेने वाला पोस्ट

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन

CG Assembly Winter Session: छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन(photo-patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़ने की संभावना

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में अगले तीन दिनों में तापमान में गिरावट(photo-patrika)
रायपुर

CECB की सख्त कार्रवाई से 24 उद्योगों की बिजली कटी

CECB की सख्त कार्रवाई से 24 उद्योगों की बिजली कटी(photo-patrika)
रायपुर

निजी स्कूलों में अब सीधे पहली कक्षा से होगा प्रवेश

RTE Admission: RTE नियमों में बड़ा बदलाव! निजी स्कूलों में अब सीधे पहली कक्षा से होगा प्रवेश, जानें पूरी details(photo-patrika)
रायपुर

3200 करोड़ के शराब घोटाले में सौम्या चौरसिया गिरफ्तार, जांच के दौरान मिले खास इनपुट

3200 करोड़ के शराब घोटाले में सौम्या चौरसिया गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.