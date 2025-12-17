17 दिसंबर 2025,

बुधवार

रायपुर

रायपुर निगम सभापति का मोबाइल हैक, शातिर ने परिचितों से मांगे 65 से 85 हजार रुपए उधार… मची खलबली

Raipur News: नगर निगम के सभापति सूर्यकांत राठौर का मोबाइल फोन हैकरों द्वारा हैक किए जाने का मामला मंगलवार को सामने आया। मोबाइल हैक कर हैकरों ने राठौर के परिचितों और रिश्तेदारों को मैसेज कर 65 से 85 हजार रुपए उधार मांगे।

रायपुर

image

Khyati Parihar

Dec 17, 2025

रायपुर निगम सभापति का मोबाइल हैक (फोटो सोर्स- पत्रिका)

रायपुर निगम सभापति का मोबाइल हैक (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: नगर निगम के सभापति सूर्यकांत राठौर का मोबाइल फोन हैकरों द्वारा हैक किए जाने का मामला मंगलवार को सामने आया। मोबाइल हैक कर हैकरों ने राठौर के परिचितों और रिश्तेदारों को मैसेज कर 65 से 85 हजार रुपए उधार मांगे। इसकी जानकारी मिलने पर निगम सभापति तत्काल पुलिस के पास पहुंचे और बैंक खाते को लॉक कराया। साइबर सेल की मदद से चार घंटे में मोबाइल को रिकवर किया गया।

जानकारी के मुताबिक मंगलवार सुबह निगम सभापति के मोबाइल पर एक अंजान कॉल आया। मोबाइल की स्क्रीन पर ब्लू डॉट कूरियर सर्विस लिखा आया। कॉल करने वाले ने सभापति को कहा आपका पार्सल आया है। डिलीवरी करने वाले को आपका घर नहीं मिल रहा है।

मैं आपको एक नंबर मैसेज कर रहा हूं, उस पर बात कर लीजिए। जब सभापति ने इस नंबर पर कॉल किया तो कॉल नहीं लगा। पांच मिनट के बाद हैकर ने दोबारा कॉल किया और उसने कहा डिलीवरी ब्वॉय परेशान हो रहा है। जब सभापति ने कॉल नहीं लगने की बात कही तो हैकर ने कहा जिस तरह नंबर मैसेज किया है उसी तरह स्टार और हैश लगाकर कॉल करें। जैसे ही सभापति ने हैकर द्वारा बताए गए तरीके से कॉल किया वैसे ही उनका मोबाइल हैक हो गया।

65 से 85 हजार रुपए उधार मांगे

मोबाइल हैक करने के बाद हैकर ने सूर्यकांत राठौर के परिचितों को मैसेज कर 65 से 85 हजार रुपए उधार मांगे। इसके बाद एक युवक ने सभापति के भतीजे से संपर्क कर इस घटना की जानकारी दी। इसके बाद यह बात निगम सभापति तक पहुंची। उन्होंने तत्काल मोबाइल हैक होने की सूचना सोशल मीडिया पर पोस्ट की। इसके साथ ही बैंक खातों को लॉक कराया। इसकी सूचना पुलिस के साइबर सेल को दी गई। साइबर सेल ने चार घंटे में मोबाइल रिकवर किया। बताया जाता है कि हैकर ने बिहार के एक अंजान युवक को भी मैसेज किया था, जिसकी भी शिकायत की गई है।



17 Dec 2025 09:38 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रायपुर निगम सभापति का मोबाइल हैक, शातिर ने परिचितों से मांगे 65 से 85 हजार रुपए उधार… मची खलबली

