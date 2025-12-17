रायपुर निगम सभापति का मोबाइल हैक, शातिर ने परिचितों से मांगे 65 से 85 हजार रुपए उधार… मची खलबली

मोबाइल हैक करने के बाद हैकर ने सूर्यकांत राठौर के परिचितों को मैसेज कर 65 से 85 हजार रुपए उधार मांगे। इसके बाद एक युवक ने सभापति के भतीजे से संपर्क कर इस घटना की जानकारी दी। इसके बाद यह बात निगम सभापति तक पहुंची। उन्होंने तत्काल मोबाइल हैक होने की सूचना सोशल मीडिया पर पोस्ट की। इसके साथ ही बैंक खातों को लॉक कराया। इसकी सूचना पुलिस के साइबर सेल को दी गई। साइबर सेल ने चार घंटे में मोबाइल रिकवर किया। बताया जाता है कि हैकर ने बिहार के एक अंजान युवक को भी मैसेज किया था, जिसकी भी शिकायत की गई है।