CG Liquor Scam: 3200 करोड़ के शराब घोटाले में सौम्या चौरसिया गिरफ्तार, जांच के दौरान मिले खास इनपुट… पूर्व CM के बेटे समेत 8 पहले से जेल में

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के दौरान 2019 से 2022 तक शराब नीति को बदलकर चहेते सप्लायरों के माध्यम से शराब घोटाला हुआ। इसमें लाइसेंस की शर्तें ऐसी रखी गई कि चहेती कंपनियों को काम मिल सके। उन कंपनियों ने नकली होलोग्राम और सील बनवाई। यह काम नोएडा की एक कंपनी ने किया। इसके बाद नकली होलोग्राम लगी शराब की महंगी बोतलें सरकारी दुकानों के माध्यम से बिक्री करवाई गई। नकली होलोग्राम होने के कारण शासन को जानकारी नहीं मिलने पर बिना एक्साइज टैक्स दिए शराब की बिक्री होती रही। इसके जरिए अर्जित रकम कांग्रेस भवन बनवाने से लेकर नेताओं, अधिकारियों और मंत्रियों तक बांटे गए।