शॉकिंग! EOW सौम्या चौरसिया की 8 करोड़ की संपत्तियों को करेगी कुर्क, जानिए कितनी है प्रॉपर्टी?

Soumya Chaurasia: ईओडब्ल्यू ने राज्य सेवा की निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का प्रकरण दर्ज किया है, जिसमें सौम्या चौरसिया के द्वारा करीब 47 करोड़ रुपए की 45 अचल सपंत्ति अपने पति सौरभ और भाई अनुराग चौरसिया एवं परिजनों के नाम से प्रॉपर्टी खरीदी। इसे कोयला लेवी एवं अन्य भ्रष्ट स्त्रोत से खरीदना बताया गया है। इसके इनपुट मिलने पर उक्त प्रॉपर्टी को कुर्क किया गया है। बता दें कि कोयला घोटाले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सौम्या को जमानत पर रिहा किया गया है।