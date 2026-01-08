8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

CG News: अपार आईडी निर्माण में छत्तीसगढ़ अग्रणी, बड़े राज्यों में सर्वाधिक प्रतिशत उपलब्धि

CG News: भारत सरकार ने 31 जनवरी 2026 तक सभी विद्यार्थियों के अपार-आईडी तैयार करने के लिए निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि अपार-आईडी प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी को एक स्थायी डिजिटल शैक्षणिक पहचान प्रदान की जा रही है

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Jan 08, 2026

CG News: अपार आईडी निर्माण में छत्तीसगढ़ अग्रणी, बड़े राज्यों में सर्वाधिक प्रतिशत उपलब्धि

CG News: भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत विद्यार्थियों की शैक्षणिक पहचान को सुदृढ़ करने हेतु लागू की गई APAAR (Automated Permanent Academic Account Registry) व्यवस्था के अंतर्गत राज्य में अपार-आईडी निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है।

दिनांक 7 जनवरी 2026 तक उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, राज्य के 57,045 विद्यालयों में अध्ययनरत 57,10,207 विद्यार्थियों में से 50,60,941 विद्यार्थियों की अपार-आईडी सफलतापूर्वक जनरेट की जा चुकी है, जो कि 88.63 प्रतिशत है तथा बड़े राज्यों में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक है। यह डिजिटल शैक्षणिक संरचना की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

छत्तीसगढ़ में बेमेतरा (96.40 प्रतिशत) तथा राजनांदगांव (96.38 प्रतिशत) जिले में सर्वाधिक विद्यार्थियों के अपार-आईडी तैयार किए गए हैं, जबकि रायगढ़, कोरिया, रायपुर, कोरबा, धमतरी, दुर्ग तथा बलौदाबाजार जिलों में 93 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों के अपार-आईडी तैयार किए जा चुके हैं। 5 जिले—नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, बलरामपुर तथा दंतेवाड़ा—को छोड़कर शेष जिलों में 80 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों के अपार-आईडी तैयार किए जा चुके हैं। सभी जिलों में शेष विद्यार्थियों के अपार-आईडी निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

भारत सरकार ने 31 जनवरी 2026 तक सभी विद्यार्थियों के अपार-आईडी तैयार करने के लिए निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि अपार-आईडी प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी को एक स्थायी डिजिटल शैक्षणिक पहचान प्रदान की जा रही है, जिससे उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों, प्रमाण-पत्रों एवं क्रेडिट्स का सुरक्षित डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा। यह व्यवस्था विद्यार्थियों की शैक्षणिक निरंतरता, पारदर्शिता तथा राष्ट्रीय स्तर पर मोबिलिटी को सशक्त बनाएगी। राज्य शासन के निर्देश पर शिक्षकों के द्वारा शेष विद्यार्थियों की अपार-आईडी निर्माण हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि सभी छात्रों को इस राष्ट्रीय डिजिटल शैक्षणिक पहल का लाभ मिल सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

08 Jan 2026 11:39 am

Published on:

08 Jan 2026 11:38 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: अपार आईडी निर्माण में छत्तीसगढ़ अग्रणी, बड़े राज्यों में सर्वाधिक प्रतिशत उपलब्धि

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Rajim Kumbh Kalp-Fair 2026: राजिम कुंभ आयोजन से पहले टेंडर टाइमलाइन पर बवाल, मंत्री ने कहा- नहीं होने देंगे गड़बड़ी

टेंडर की समय-सीमा पर विवाद (photo source- Patrika)
रायपुर

PM Awas Yojana: वर्षों का सपना हुआ साकार, 67 लोगों को आवास मिलने पर हितग्राहियों ने जताया आभार

PM Awas Yojana: वर्षों का सपना हुआ साकार, 67 लोगों को आवास मिलने पर हितग्राहियों ने जताया आभार(photo-patrika)
रायपुर

राजधानी में राज्यपाल और गांवों में मुखिया फहराएंगे तिरंगा, 26 जनवरी के आयोजन को लेकर गाइडलाइन जारी

आयोजन को लेकर गाइडलाइन जारी (photo source- Patrika)
रायपुर

Road Accident: रायपुर-बिलासपुर-दुर्ग में सबसे ज्यादा हादसे, CM ने रोड सेफ्टी पर दिए सख्त निर्देश

रायपुर-बिलासपुर-दुर्ग में सबसे ज्यादा हादसे (photo source- Patrika)
रायपुर

CG News: मुख्यमंत्री निवास में आज जनदर्शन कार्यक्रम, हजारों लोगों से होगा सीएम का सीधा संवाद

CG News: मुख्यमंत्री निवास में आज जनदर्शन कार्यक्रम, हजारों लोगों से होगा सीएम का सीधा संवाद
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.