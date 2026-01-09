कोल्ड वेव की चपेट में छत्तीसगढ़! मकर संक्रांति तक राहत नहीं, रायपुर समेत कई जिलों में तापमान गिरा…

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में दिसंबर के बाद अब जनवरी का महीना भी कड़ाके की ठंड के साथ गुजरने के आसार हैं। मकर संक्रांति से पहले सर्द रातों से राहत मिलने की संभावना बेहद कम है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर दिशा से आ रही ठंडी और शुष्क हवाओं के प्रभाव से अगले 24 घंटे के भीतर न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है।