एम्बुलेंस में मरीज नहीं.. मिला 2 करोड़ का माल, देखकर पुलिसवालों के उड़े होश, तीन गिरफ्तार

महासमुंद में 2 करोड़ का गांजा जब्त ( Photo - Patrika )
CG News: महासमुंद जिले में नशे के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कोमाखान थाना पुलिस ने टेमरी नाका के पास एक एम्बुलेंस से भारी मात्रा में गांजा जब्त किया है। पुलिस ने एम्बुलेंस से कुल 5 क्विंटल 20 किलोग्राम गांजा बरामद किया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ 60 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
जानकारी के अनुसार आरोपी गांजे की तस्करी के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहे थे, ताकि किसी को शक न हो। पुलिस को चकमा देने के लिए आरोपियों ने वाहन की नंबर प्लेट भी बदल रखी थी। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद कोमाखान पुलिस ने टेमरी नाका पर घेराबंदी कर संदिग्ध एम्बुलेंस को रोका और तलाशी ली। जांच के दौरान एम्बुलेंस के अंदर गांजे की बड़ी खेप छिपाकर रखी गई थी।
पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे ओडिशा के भवानीपटना से गांजा लेकर महाराष्ट्र जा रहे थे। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने गांजा, एम्बुलेंस और अन्य सामान जब्त कर लिया है। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि इस तस्करी नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं।
वाहन से 14 नग सफेद रंग की प्लास्टिक बोरियों मे भरा 280 कि. ग्राम प्रत्येक बोरी में 20-20 कि. ग्राम एवं 16 नग खाखी रंग का कार्टुन में जिसमें मेडिकल का चिन्ह बना का हुआ पाम्पलेट चिपका हुआ में भरा 240 कि. ग्राम मिला। आरोपियों को गिरफ्तार का उनके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ गांजा 520 किलो ग्राम कीमती 26000000 रूपये, टेªवल्र्स एम्बुलेंस किमती 500000 रूपयें 04 नग मोबाईल किमती 10500 रूपयें कुल जुमला 265010500 रूपयें को जप्त कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
बड़ी खबरेंView All
महासमुंद
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग