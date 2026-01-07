एम्बुलेंस में मरीज नहीं.. मिला 2 करोड़ का माल, देखकर पुलिसवालों के उड़े होश, तीन गिरफ्तार

वाहन से 14 नग सफेद रंग की प्लास्टिक बोरियों मे भरा 280 कि. ग्राम प्रत्येक बोरी में 20-20 कि. ग्राम एवं 16 नग खाखी रंग का कार्टुन में जिसमें मेडिकल का चिन्ह बना का हुआ पाम्पलेट चिपका हुआ में भरा 240 कि. ग्राम मिला। आरोपियों को गिरफ्तार का उनके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ गांजा 520 किलो ग्राम कीमती 26000000 रूपये, टेªवल्र्स एम्बुलेंस किमती 500000 रूपयें 04 नग मोबाईल किमती 10500 रूपयें कुल जुमला 265010500 रूपयें को जप्त कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।