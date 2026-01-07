7 जनवरी 2026,

बुधवार

महासमुंद

एम्बुलेंस में मरीज नहीं.. मिला 2 करोड़ का माल, देखकर पुलिसवालों के उड़े होश, तीन गिरफ्तार

CG News: छत्तीसगढ़ के महासमुंद में 2 करोड़ का गांजा पकड़ाया हैं, जानकर हैरानी होगी कि गाजा की सप्लाई एम्बुलेंस से हो रही थी। पुलिस ने तीन आरोपी को गिरफ्तार किया है…

2 min read
महासमुंद

image

Chandu Nirmalkar

Jan 07, 2026

mahasamund police

महासमुंद में 2 करोड़ का गांजा जब्त ( Photo - Patrika )

CG News: महासमुंद जिले में नशे के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कोमाखान थाना पुलिस ने टेमरी नाका के पास एक एम्बुलेंस से भारी मात्रा में गांजा जब्त किया है। पुलिस ने एम्बुलेंस से कुल 5 क्विंटल 20 किलोग्राम गांजा बरामद किया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ 60 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

CG News: एम्बुलेंस से गांजे की तस्करी

जानकारी के अनुसार आरोपी गांजे की तस्करी के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहे थे, ताकि किसी को शक न हो। पुलिस को चकमा देने के लिए आरोपियों ने वाहन की नंबर प्लेट भी बदल रखी थी। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद कोमाखान पुलिस ने टेमरी नाका पर घेराबंदी कर संदिग्ध एम्बुलेंस को रोका और तलाशी ली। जांच के दौरान एम्बुलेंस के अंदर गांजे की बड़ी खेप छिपाकर रखी गई थी।

भवानीपटना से जा रहे थे महाराष्ट्र

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे ओडिशा के भवानीपटना से गांजा लेकर महाराष्ट्र जा रहे थे। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने गांजा, एम्बुलेंस और अन्य सामान जब्त कर लिया है। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि इस तस्करी नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं।

वाहन से 14 नग सफेद रंग की प्लास्टिक बोरियों मे भरा 280 कि. ग्राम प्रत्येक बोरी में 20-20 कि. ग्राम एवं 16 नग खाखी रंग का कार्टुन में जिसमें मेडिकल का चिन्ह बना का हुआ पाम्पलेट चिपका हुआ में भरा 240 कि. ग्राम मिला। आरोपियों को गिरफ्तार का उनके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ गांजा 520 किलो ग्राम कीमती 26000000 रूपये, टेªवल्र्स एम्बुलेंस किमती 500000 रूपयें 04 नग मोबाईल किमती 10500 रूपयें कुल जुमला 265010500 रूपयें को जप्त कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

गिरफ्तार आरोपी-

  1. सागर वाघ पिता गोकूल वाघ, उम्र 26 वर्ष, निवासी जालना, महाराष्ट्र।
  2. संजीव आहिरे पिता गोकूल आहिरे, उम्र 45 वर्ष, निवासी औरंगाबाद, महाराष्ट्र।
  3. सुशील दामाड़े पिता कृष्णा दामाड़े, उम्र 20 वर्ष, निवासी औरंगाबाद, महाराष्ट्र।

Updated on:

07 Jan 2026 06:01 pm

Published on:

07 Jan 2026 05:58 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Mahasamund / एम्बुलेंस में मरीज नहीं.. मिला 2 करोड़ का माल, देखकर पुलिसवालों के उड़े होश, तीन गिरफ्तार

बिजली बिल बकाया पड़ा भारी, भुगतान नहीं करने पर काटे जा रहे कनेक्शन

बकाया बिजली बिल जमा नहीं करने वालों पर बरती सख्ती (photo source- Patrika)
महासमुंद
