20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

महासमुंद

12 साल की जंग के बाद न्याय! 1,000 की कमी पर 4.36 लाख का मुआवजा, बैंक की लापरवाही पड़ी भारी

CG News: महासमुंद जिले में एटीएम से 1,000 रुपए कम निकलने की मामूली लगने वाली घटना ने एक जागरूक उपभोक्ता की दृढ़ता से बैंकिंग तंत्र को आईना दिखा दिया।

2 min read
Google source verification

महासमुंद

image

Shradha Jaiswal

Feb 20, 2026

12 साल की जंग के बाद न्याय! 1,000 की कमी पर 4.36 लाख का मुआवजा(photo-AI)

12 साल की जंग के बाद न्याय! 1,000 की कमी पर 4.36 लाख का मुआवजा(photo-AI)

CG News: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में एटीएम से 1,000 रुपए कम निकलने की मामूली लगने वाली घटना ने एक जागरूक उपभोक्ता की दृढ़ता से बैंकिंग तंत्र को आईना दिखा दिया। महावीर पार्क, महासमुंद निवासी शिक्षक जयराम पटेल ने 12 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 4 लाख 36 हजार 787 रुपए का मुआवजा हासिल किया। मामला 27 अक्टूबर 2010 का है, जब एटीएम से 2,000 रुपए निकालने पर मशीन से केवल 1,000 रुपए निकले, जबकि खाते से पूरी राशि कट गई।

CG News: शिकायत पर बदसलूकी, फिर कानूनी मोर्चा

पीड़ित के अनुसार, पत्नी के एटीएम कार्ड से लेन-देन के बाद वे शिकायत लेकर पंजाब नेशनल बैंक पहुंचे। आरोप है कि शाखा प्रबंधक ने न केवल शिकायत अनसुनी की, बल्कि आवेदन को कूड़ेदान में फेंकने की धमकी देते हुए दुर्व्यवहार किया। इसके बाद 2011 में उन्होंने जिला उपभोक्ता फोरम, महासमुंद में परिवाद दायर किया।

फोरम का आदेश, फिर अपील दर अपील

जिला फोरम ने बैंक की लापरवाही मानते हुए 100 रुपए प्रतिदिन हर्जाने का आदेश दिया। बैंक ने फैसले को चुनौती देते हुए पहले राज्य फोरम और फिर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली का रुख किया, लेकिन हर स्तर पर उसे पराजय मिली।

भुगतान में टालमटोल, वारंट जारी

नेशनल फोरम के आदेश के बाद भी भुगतान में देरी होती रही। तब जिला फोरम महासमुंद ने कड़ा रुख अपनाते हुए Axis Bank के शाखा प्रबंधक के खिलाफ गिरफ्तारी और वसूली वारंट जारी किया। वारंट के बाद बैंक ने तत्काल 4,36,787 रुपए का भुगतान किया।

उपभोक्ताओं के लिए संदेश

जयराम पटेल ने अपील की है कि एटीएम लेन-देन में गड़बड़ी होने पर तुरंत संबंधित बैंक को लिखित शिकायत दें और उसकी प्राप्ति रसीद सुरक्षित रखें। 7 दिनों में राशि वापस न होने पर 100 रुपए प्रतिदिन हर्जाने का दावा किया जा सकता है। सुनवाई न होने पर जिला उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाने से न हिचकें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

20 Feb 2026 05:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Mahasamund / 12 साल की जंग के बाद न्याय! 1,000 की कमी पर 4.36 लाख का मुआवजा, बैंक की लापरवाही पड़ी भारी

बड़ी खबरें

View All

महासमुंद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

NH-53 पर भीषण सड़क हादसा! तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आए बाइक सवार, 2 लोगों की मौके पर मौत

NH-53 पर भीषण हादसा (photo source- Patrika)
महासमुंद

Waterfall Trekking Spot: ट्रैकिंग और झरनों का अद्भुत नज़ारा, शिशुपाल पर्वत बना एडवेंचर लवर्स की पहली पसंद

छत्तीसगढ़ का नया एडवेंचर हब (photo source- Patrika)
महासमुंद

Anganwadi Recruitment 2026: आंगनबाड़ी भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव, अब ई-भर्ती पोर्टल से होगी नियुक्ति

आंगनबाड़ी भर्ती नियम में बदलाव (photo source- Patrika)
महासमुंद

Minor Body Found: गर्लफ्रेंड से मिलने गया था नाबालिग, फिर नहीं लौटा घर… जंगल में इस हालत में मिला शव

जंगल में मिला नाबालिग का शव (photo source- Patrika)
महासमुंद

CG Job Fair: युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर, 190 पदों पर होगी भर्ती

CG Job Fair: युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर, 190 पदों पर होगी भर्ती
महासमुंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.