Waterfall Trekking Spot: ट्रैकिंग और झरनों का अद्भुत नज़ारा, शिशुपाल पर्वत बना एडवेंचर लवर्स की पहली पसंद

करीब 900 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस पर्वत तक पहुंचने के लिए घने जंगलों, चट्टानों और प्राकृतिक पगडंडियों से होकर गुजरना पड़ता है, जो ट्रैकिंग को और भी रोमांचक बना देता है। पहाड़ी के शीर्ष पर एक विस्तृत समतल क्षेत्र है। वर्षा ऋतु में यहां से लगभग 1100 फीट नीचे गिरता पानी मनोहारी जलप्रपात का रूप ले लेता है, जो देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है। हरियाली और शांत वातावरण इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए आदर्श स्थल बनाते हैं। बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए यहां बुनियादी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।