महासमुंद

Anganwadi Recruitment 2026: आंगनबाड़ी भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव, अब ई-भर्ती पोर्टल से होगी नियुक्ति

Anganwadi Recruitment 2026: अब सभी नियुक्तियां ई-भर्ती पोर्टल के माध्यम से होंगी और परियोजना कार्यालय द्वारा ऑनलाइन विज्ञापन जारी किए जाएंगे। नई व्यवस्था से प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और त्वरित होगी।

Google source verification

महासमुंद

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 14, 2026

आंगनबाड़ी भर्ती नियम में बदलाव (photo source- Patrika)

आंगनबाड़ी भर्ती नियम में बदलाव (photo source- Patrika)

Anganwadi Recruitment 2026: महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब जिले में इन पदों पर नियुक्तियां पूरी तरह ई-भर्ती पोर्टल के माध्यम से की जाएंगी। संबंधित परियोजना कार्यालय द्वारा खाली पदों के लिए ऑनलाइन विज्ञापन जारी किया जाएगा।

Anganwadi Recruitment 2026: भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी

जिला कार्यक्रम अधिकारी टिक्वेंद्र जटवार ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी, त्रुटिरहित और समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की गई है। इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://aww.e-bharti.in/ पर जाना होगा। वहां ‘Candidate Login’ विकल्प चुनकर अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर और कैप्चा दर्ज करना होगा।

इसके बाद मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से सत्यापन कर लॉगिन किया जा सकेगा। डैशबोर्ड पर पहुंचने के बाद ‘पद के लिए आवेदन करें’ विकल्प पर क्लिक कर जिला, शहरी या ग्रामीण क्षेत्र, ब्लॉक, ग्राम पंचायत और संबंधित पद का चयन करना होगा।

Anganwadi Recruitment 2026: नई ऑनलाइन प्रणाली से भर्ती प्रक्रिया

आवेदन पत्र में व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और अन्य आवश्यक विवरण सावधानीपूर्वक भरने के बाद निर्धारित प्रारूप में जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। सभी विवरण सही पाए जाने पर आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट किया जा सकेगा। यदि आवेदन प्रक्रिया के दौरान पात्रता, अंक गणना या अन्य किसी विषय पर आपत्ति हो, तो अभ्यर्थी ‘दावा-आपत्ति’ पेज के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। विभाग का कहना है कि नई ऑनलाइन प्रणाली से भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सरल बनेगी।

Updated on:

14 Feb 2026 03:16 pm

Published on:

14 Feb 2026 03:15 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Mahasamund / Anganwadi Recruitment 2026: आंगनबाड़ी भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव, अब ई-भर्ती पोर्टल से होगी नियुक्ति

