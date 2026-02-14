Anganwadi Recruitment 2026: आंगनबाड़ी भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव, अब ई-भर्ती पोर्टल से होगी नियुक्ति

आवेदन पत्र में व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और अन्य आवश्यक विवरण सावधानीपूर्वक भरने के बाद निर्धारित प्रारूप में जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। सभी विवरण सही पाए जाने पर आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट किया जा सकेगा। यदि आवेदन प्रक्रिया के दौरान पात्रता, अंक गणना या अन्य किसी विषय पर आपत्ति हो, तो अभ्यर्थी ‘दावा-आपत्ति’ पेज के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। विभाग का कहना है कि नई ऑनलाइन प्रणाली से भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सरल बनेगी।