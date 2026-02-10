Police Constable Video: सड़क पर नशे में बेसुध पड़ा पुलिस आरक्षक, Video Viral होने से मचा हड़कंप

Police Constable Video: “परित्राणाय साधुनाम्”- सज्जनों की रक्षा का संकल्प लेने वाली छत्तीसगढ़ पुलिस की छवि उस वक्त कठघरे में आ गई, जब महासमुंद जिले में एक वर्दीधारी आरक्षक का नशे की हालत में सड़क पर पड़े होने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि यह वीडियो 9 फरवरी की सुबह करीब 11 बजे का है। घटना शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से जुड़े जिला अस्पताल मार्ग पर मेडिकल कॉलेज मोड़ के पास की बताई जा रही है।