रायपुर

Police Transfer List: एसएसपी ने जारी किए तबादला आदेश, दो SI समेत 11 पुलिसकर्मी इधर से उधर, देखें List

Police Transfer List: एसएसपी ने प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 11 पुलिसकर्मियों के तबादले किए हैं। ट्रांसफर सूची में उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षक स्तर के नाम शामिल हैं।

Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 21, 2026

11 कर्मियों का स्थानांतरण (photo source- Patrika)

11 कर्मियों का स्थानांतरण (photo source- Patrika)

Police Transfer List: SSP ने एडमिनिस्ट्रेटिव काम के सिस्टम को मज़बूत करने के मकसद से 11 पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। जारी किए गए ट्रांसफर ऑर्डर में सब-इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल लेवल के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं।

ट्रांसफर के तहत, कुछ पुलिस अधिकारियों को एक थाने से दूसरे थाने में ट्रांसफर किया गया है, जबकि कुछ को लाइन या दूसरी यूनिट में पोस्ट किया गया है। SSP ऑफिस से जारी ऑर्डर के मुताबिक, डिपार्टमेंट की ज़रूरतों और एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए ये बदलाव किए गए हैं।

Police Transfer List: पुलिस डिपार्टमेंट का कहना है कि ऐसे ट्रांसफर रेगुलर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का हिस्सा हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर को और मज़बूत करने के लिए बनाए गए हैं। सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों को तुरंत अपनी नई पोस्टिंग पर चार्ज संभालने के निर्देश दिए गए हैं।

Updated on:

21 Jan 2026 01:51 pm

Published on:

21 Jan 2026 01:50 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Police Transfer List: एसएसपी ने जारी किए तबादला आदेश, दो SI समेत 11 पुलिसकर्मी इधर से उधर, देखें List

