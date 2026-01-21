Police Transfer List: एसएसपी ने जारी किए तबादला आदेश, दो SI समेत 11 पुलिसकर्मी इधर से उधर, देखें List

ट्रांसफर के तहत, कुछ पुलिस अधिकारियों को एक थाने से दूसरे थाने में ट्रांसफर किया गया है, जबकि कुछ को लाइन या दूसरी यूनिट में पोस्ट किया गया है। SSP ऑफिस से जारी ऑर्डर के मुताबिक, डिपार्टमेंट की ज़रूरतों और एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए ये बदलाव किए गए हैं।