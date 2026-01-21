Police Transfer List: एसएसपी ने जारी किए तबादला आदेश, दो SI समेत 11 पुलिसकर्मी इधर से उधर, देखें List

11 कर्मियों का स्थानांतरण (photo source- Patrika)
Police Transfer List: SSP ने एडमिनिस्ट्रेटिव काम के सिस्टम को मज़बूत करने के मकसद से 11 पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। जारी किए गए ट्रांसफर ऑर्डर में सब-इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल लेवल के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं।
ट्रांसफर के तहत, कुछ पुलिस अधिकारियों को एक थाने से दूसरे थाने में ट्रांसफर किया गया है, जबकि कुछ को लाइन या दूसरी यूनिट में पोस्ट किया गया है। SSP ऑफिस से जारी ऑर्डर के मुताबिक, डिपार्टमेंट की ज़रूरतों और एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए ये बदलाव किए गए हैं।
Police Transfer List: पुलिस डिपार्टमेंट का कहना है कि ऐसे ट्रांसफर रेगुलर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का हिस्सा हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर को और मज़बूत करने के लिए बनाए गए हैं। सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों को तुरंत अपनी नई पोस्टिंग पर चार्ज संभालने के निर्देश दिए गए हैं।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग