IAS ट्रांसफर की तैयारी तेज! बलौदाबाजार कलेक्टर को दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी, देखें…

IAS Transfer: बलौदाबाजार-भाटापारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दीपक सोनी को दिल्ली के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री में डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। वह 2011 बैच के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर हैं।
राज्य सरकार ने उनके सेंट्रल डेपुटेशन पर सहमति जताई, जिसके बाद सेंटर गवर्नमेंट ने उनका अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी किया। इससे पहले, दीपक सोनी बलौदाबाजार-भाटापारा के कलेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं और उससे पहले, वह दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर भी रह चुके हैं।
सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के मुताबिक, दीपक सोनी का अपॉइंटमेंट पांच साल या अगले ऑर्डर तक लागू रहेगा। वह अपने मौजूदा पोस्ट से रिलीव हो जाएंगे और तीन हफ्ते के अंदर दिल्ली के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में डायरेक्टर का पद संभालेंगे। उनके अपॉइंटमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है।
