Sirpur Mahotsav 2026: महानदी तट पर आयोजित दिव्य आरती, श्रद्धा और भक्ति का अनुपम अनुभव

Sirpur Mahotsav 2026: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक नगरी सिरपुर में आयोजित तीन दिवसीय सिरपुर महोत्सव 2026 के पावन अवसर पर महानदी तट पर शनिवार शाम 7:30 बजे दिव्य महानदी आरती का आयोजन किया गया। इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में श्रद्धा, भक्ति और आस्था का अनुपम दृश्य देखने को मिला।