Sirpur Festival 2026: ऐतिहासिक सिरपुर में महोत्सव की धूम, पहले दिन बाबा हंसराज रघुवंशी की होगी रंगारंग प्रस्तुति

तीन दिवसीय सिरपुर महोत्सव कल से (photo source- Patrika)
Sirpur Festival 2026: इस साल राज्य के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर वाले शहर सिरपुर में 1 से 3 फरवरी तक होने वाले तीन दिन के सिरपुर महोत्सव में आस्था, भक्ति और संगीत का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। महोत्सव के पहले दिन, रविवार शाम, 1 फरवरी को मशहूर लोक-भक्ति गायक बाबा हंसराज रघुवंशी और दिल्ली से आई उनकी बैंड टीम की खास प्रस्तुति मुख्य आकर्षण होगी।
वे अपने पॉपुलर भजन 'मेरा भोला है भंडारी' से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देंगे। शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक होने वाली इस म्यूजिकल शाम में बाबा हंसराज रघुवंशी अपनी मशहूर भक्ति रचनाओं और सुरीली आवाज से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देंगे। शिव भक्ति और आध्यात्मिक गीतों के लिए देश भर में मशहूर बाबा हंसराज की प्रस्तुति से सिरपुर की पवित्र धरती भक्ति और आस्था के रंग में रंग जाएगी। सिरपुर महोत्सव में छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति के साथ-साथ देश की क्लासिकल, सूफी और मॉडर्न म्यूजिक शैलियों का संगम देखने को मिलेगा।
प्रोग्राम दोपहर 12 बजे शुरू होंगे। बिलासपुर की फुलझरिया कर्मा पार्टी कर्मा डांस पेश करेगी। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक छत्तीसगढ़ी लोक कला मंच, राजनांदगांव लोक कला की प्रस्तुति देगा। सिरपुर महोत्सव 2026 का उद्घाटन समारोह दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक होगा।
इसके बाद, इंदिरा कला संगीत यूनिवर्सिटी, खैरागढ़ के कलाकार दोपहर 3:30 बजे से 4:10 बजे तक कथक और लोक नृत्य पेश करेंगे। इसी तरह, शाम 4:10 बजे से 4:20 बजे तक सुश्री सुरेखा कामले और ग्रुप ध्रुपट पेश करेंगे, और शाम 4:20 बजे से 4:30 बजे तक प्रो. डॉ. लवली शर्मा क्लासिकल सितार पेश करेंगी।
Sirpur Festival 2026: शाम 4:30 से 4:40 बजे तक, बुद्धिस्ट आर्ट एंड कल्चरल सोसाइटी, सेंट्रल इंडिया, नागपुर के डायरेक्टर, कंज़र्वेशन एंड डेवलपमेंट, तथागत नाटक पेश करेंगे, शाम 4:40 से 4:50 बजे तक, इंदिरा कला संगीत विद्यालय, खैरागढ़ ओडिसी डांस पेश करेंगे, शाम 4:50 से 5:00 बजे तक, हिमानी वासनिक, राजनांदगांव भरथरी पेश करेंगे। जबकि, शाम 5 से 7 बजे तक, सुनील तिवारी लोक कला मंच, रायपुर का रंग-झांझर प्रोग्राम दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देगा।
