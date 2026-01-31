Sirpur Festival 2026: ऐतिहासिक सिरपुर में महोत्सव की धूम, पहले दिन बाबा हंसराज रघुवंशी की होगी रंगारंग प्रस्तुति

वे अपने पॉपुलर भजन 'मेरा भोला है भंडारी' से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देंगे। शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक होने वाली इस म्यूजिकल शाम में बाबा हंसराज रघुवंशी अपनी मशहूर भक्ति रचनाओं और सुरीली आवाज से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देंगे। शिव भक्ति और आध्यात्मिक गीतों के लिए देश भर में मशहूर बाबा हंसराज की प्रस्तुति से सिरपुर की पवित्र धरती भक्ति और आस्था के रंग में रंग जाएगी। सिरपुर महोत्सव में छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति के साथ-साथ देश की क्लासिकल, सूफी और मॉडर्न म्यूजिक शैलियों का संगम देखने को मिलेगा।