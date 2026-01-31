31 जनवरी 2026,

शनिवार

महासमुंद

CG के इस जिले को मिलने वाला है 199 करोड़ रुपए, CM साय देंगे कई बड़ी सौगात

CG News: छत्तीसगढ़ के महासमुंद को 199 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात मिलने वाली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल यानी 1 फरवरी को इसका ऐलान करेंगे…

2 min read
Google source verification

महासमुंद

image

Chandu Nirmalkar

Jan 31, 2026

Chhattisgarh CM vishnudeo sai

Chhattisgarh CM vishnudeo sai ( Photo - Patrika )

CG News: महासमुंद जिले में स्थित सिरपुर में आयोजित होने वाले सिरपुर महोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय जिले को विकास की बड़ी सौगात देंगे। वे जिले में कुल 199 करोड़ 28 लाख 59 हजार रुपए की लागत की 99 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन करेंगे। इनमें 40 करोड़ 88 लाख 2 हजार रुपए की लागत के 64 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 158 करोड़ 40 लाख 57 हजार रुपए की लागत के 35 विकास कार्यों का भूमिपूजन शामिल है।

CG News: विकास कार्यों का ऐलान

कार्यक्रम अंतर्गत लोकार्पण किए जाने वाले कार्यों में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के 98 लाख 80 हजार रुपए की लागत के 4 विकास कार्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 6 करोड़ 64 लाख 20 हजार रुपए की लागत के 19 विकास कार्य, आदिवासी विकास विभाग के 1 करोड़ 52 लाख 97 हजार रुपए की लागत का 1 विकास कार्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 17 करोड़ 95 लाख 86 हजार रुपए की लागत के 26 विकास कार्य तथा विद्युत विभाग के 13 करोड़ 76 लाख 19 हजार रुपए की लागत के 14 विकास कार्य शामिल हैं। इसी प्रकार विकास कार्यों का भूमिपूजन किया जाएगा।

सिरपुर महोत्सव का 1 से 3 फरवरी तक

छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक नगरी सिरपुर में 1 फरवरी से 3 फरवरी 2026 तक आयोजित होने वाले तीन दिवसीय सिरपुर महोत्सव की तैयारियां लगभग अंतिम चरण में हैं। माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर आयोजित इस महोत्सव का शुभारंभ 1 फरवरी 2026 को भव्य उद्घाटन समारोह के साथ होगा, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा एवं जिला प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री को महोत्सव में शामिल होने आमंत्रित किया गया है।

उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता पर्यटन एवं संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल करेंगे। उद्घाटन अवसर पर अति विशिष्ट अतिथि के रूप में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री एवं जिले के प्रभारी दयाल दास बघेल, वित्त, वाणिज्यिक कर मंत्री ओपी चौधरी, सांसद रूपकुमारी चौधरी शामिल होंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक महासमुंद योगेश्वर राजू सिन्हा, विधायक बसना संपत अग्रवाल, विधायक द्वारिकाधीश यादव, विधायक सरायपाली चातुरी नंद उपस्थित रहेंगे। समापन समारोह 3 फरवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रभारी मंत्री दयाल दास बघेल शामिल होंगे तथा अध्यक्षता सांसद रूपकुमारी चौधरी करेंगी। विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा उपस्थित रहेंगे।

Updated on:

31 Jan 2026 04:43 pm

Published on:

31 Jan 2026 04:42 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Mahasamund / CG के इस जिले को मिलने वाला है 199 करोड़ रुपए, CM साय देंगे कई बड़ी सौगात
