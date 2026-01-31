CG के इस जिले को मिलने वाला है 199 करोड़ रुपए, CM साय देंगे कई बड़ी सौगात

उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता पर्यटन एवं संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल करेंगे। उद्घाटन अवसर पर अति विशिष्ट अतिथि के रूप में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री एवं जिले के प्रभारी दयाल दास बघेल, वित्त, वाणिज्यिक कर मंत्री ओपी चौधरी, सांसद रूपकुमारी चौधरी शामिल होंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक महासमुंद योगेश्वर राजू सिन्हा, विधायक बसना संपत अग्रवाल, विधायक द्वारिकाधीश यादव, विधायक सरायपाली चातुरी नंद उपस्थित रहेंगे। समापन समारोह 3 फरवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रभारी मंत्री दयाल दास बघेल शामिल होंगे तथा अध्यक्षता सांसद रूपकुमारी चौधरी करेंगी। विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा उपस्थित रहेंगे।