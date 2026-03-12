CG Water Supply: शहरवासियों को भीषण गर्मी से राहत, अब दिन में तीन टाइम मिलेगा पानी

इसके तहत अब सुबह, दोपहर और शाम तीन समय पानी दिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इस व्यवस्था से शहर के सभी वार्डों में पानी की उपलब्धता बेहतर होगी और लोगों को लंबे समय तक पानी के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। भीषण गर्मी की आहट और बढ़ती जल खपत को देखते हुए नगर पालिका प्रशासन ने शहरवासियों को बड़ी राहत दी है। इस साल भी नगर पालिका गर्मी में पूरे शहर में तीन समय पानी की आपूर्ति करेगी। इसकी शुरूआत आज 12 मार्च से हो रही है। सुबह 6 और शाम 7 बजे के अलावा दोपहर 2 बजे भी पानी सप्लाई की जाएगी।