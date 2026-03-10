CG News: हेलमेट नहीं पहनने वाले की अब खैर नहीं, पहले ही दिन 73 चालकों के कटे चालान

दरअसल, जिले में सडक़ दुर्घटनाओं के आंकड़े बेहद चिंताजनक सामने आए हैं। वर्ष 2024 से 2026 तक 1091 सडक़ दुर्घटनाएं हुईं। इनमें 681 लोगों की मौत हो गई। इन मौतों में से 397 मामलों में पाया गया कि दुर्घटना के समय वाहन चालक ने हेलमेट नहीं पहना था और सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उनकी जान चली गई। इन आंकड़ों को देखते हुए पुलिस ने अब ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर लगाए गए लगभग 40 सीसीटीवी कैमरों के जरिए यातायात व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जा रही है।