Holi Liquor Sale: होली के जश्न में शराब प्रेमियों ने उड़ाए करोड़ों, महासमुंद में 11 करोड़ से ज्यादा की बिकी दारू

Holi Liquor Sale: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में होली के त्योहार पर जिले में शराब की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। केवल चार दिनों में ही शराब प्रेमियों ने 11 करोड़ 67 लाख 53 हजार 828 रुपये की शराब खरीदकर पी ली। यह आंकड़ा 1 से 3 मार्च और 5 मार्च के बीच का है, जिसमें देशी और विदेशी दोनों तरह की शराब की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की गई।