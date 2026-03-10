Holi Liquor Sale: होली के जश्न में शराब प्रेमियों ने उड़ाए करोड़ों, महासमुंद में 11 करोड़ से ज्यादा की बिकी दारू(photo-patrika)
Holi Liquor Sale: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में होली के त्योहार पर जिले में शराब की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। केवल चार दिनों में ही शराब प्रेमियों ने 11 करोड़ 67 लाख 53 हजार 828 रुपये की शराब खरीदकर पी ली। यह आंकड़ा 1 से 3 मार्च और 5 मार्च के बीच का है, जिसमें देशी और विदेशी दोनों तरह की शराब की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की गई।
आबकारी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, होली के पहले और बाद में शराब की मांग में काफी बढ़ोतरी हुई। जिले की देशी और अंग्रेजी मदिरा दुकानों में इन दिनों भारी भीड़ देखी गई। त्योहार के जश्न में लोगों ने जमकर जाम छलकाए, जिससे बिक्री में बड़ा उछाल दर्ज किया गया।
शराब की इस भारी बिक्री से आबकारी विभाग के राजस्व में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। विभाग के मुताबिक वर्ष 2026 के जनवरी माह में 52 करोड़ 41 लाख रुपये की शराब बिक्री हुई थी, जबकि फरवरी में यह आंकड़ा 48 करोड़ 26 लाख रुपये रहा। होली के दौरान हुई अतिरिक्त बिक्री से राजस्व में और बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
आमतौर पर त्योहारों के दौरान शराब की खपत बढ़ जाती है। होली को उत्सव और मौज-मस्ती का त्योहार माना जाता है, ऐसे में लोग जश्न के माहौल में शराब का सेवन करते हैं। इसी कारण हर साल होली के आसपास शराब की बिक्री में उछाल देखने को मिलता है।
महासमुंद जिले में भी होली के जश्न का असर शराब की बिक्री पर साफ दिखाई दिया। चार दिनों में हुई करोड़ों रुपये की बिक्री से यह स्पष्ट हो गया कि त्योहारों के दौरान शराब की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाती है। आबकारी विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी बिक्री का आंकड़ा बढ़ सकता है।
