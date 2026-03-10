10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

महासमुंद

Holi Liquor Sale: होली के जश्न में शराब प्रेमियों ने उड़ाए करोड़ों, महासमुंद में 11 करोड़ से ज्यादा की बिकी दारू

Holi Liquor Sale: महासमुंद जिले में होली के त्योहार पर जिले में शराब की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। केवल चार दिनों में ही शराब प्रेमियों ने 11 करोड़ 67 लाख 53 हजार 828 रुपये की शराब खरीदकर पी ली।

2 min read
Google source verification

महासमुंद

image

Shradha Jaiswal

Mar 10, 2026

Holi Liquor Sale: होली के जश्न में शराब प्रेमियों ने उड़ाए करोड़ों, महासमुंद में 11 करोड़ से ज्यादा की बिकी दारू(photo-patrika)

Holi Liquor Sale: होली के जश्न में शराब प्रेमियों ने उड़ाए करोड़ों, महासमुंद में 11 करोड़ से ज्यादा की बिकी दारू(photo-patrika)

Holi Liquor Sale: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में होली के त्योहार पर जिले में शराब की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। केवल चार दिनों में ही शराब प्रेमियों ने 11 करोड़ 67 लाख 53 हजार 828 रुपये की शराब खरीदकर पी ली। यह आंकड़ा 1 से 3 मार्च और 5 मार्च के बीच का है, जिसमें देशी और विदेशी दोनों तरह की शराब की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की गई।

Holi Liquor Sale: होली के दौरान बढ़ी शराब की मांग

आबकारी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, होली के पहले और बाद में शराब की मांग में काफी बढ़ोतरी हुई। जिले की देशी और अंग्रेजी मदिरा दुकानों में इन दिनों भारी भीड़ देखी गई। त्योहार के जश्न में लोगों ने जमकर जाम छलकाए, जिससे बिक्री में बड़ा उछाल दर्ज किया गया।

आबकारी विभाग के राजस्व में इजाफा

शराब की इस भारी बिक्री से आबकारी विभाग के राजस्व में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। विभाग के मुताबिक वर्ष 2026 के जनवरी माह में 52 करोड़ 41 लाख रुपये की शराब बिक्री हुई थी, जबकि फरवरी में यह आंकड़ा 48 करोड़ 26 लाख रुपये रहा। होली के दौरान हुई अतिरिक्त बिक्री से राजस्व में और बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

त्योहारों में बढ़ती है खपत

आमतौर पर त्योहारों के दौरान शराब की खपत बढ़ जाती है। होली को उत्सव और मौज-मस्ती का त्योहार माना जाता है, ऐसे में लोग जश्न के माहौल में शराब का सेवन करते हैं। इसी कारण हर साल होली के आसपास शराब की बिक्री में उछाल देखने को मिलता है।

जश्न के माहौल का असर

महासमुंद जिले में भी होली के जश्न का असर शराब की बिक्री पर साफ दिखाई दिया। चार दिनों में हुई करोड़ों रुपये की बिक्री से यह स्पष्ट हो गया कि त्योहारों के दौरान शराब की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाती है। आबकारी विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी बिक्री का आंकड़ा बढ़ सकता है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

10 Mar 2026 11:26 am

Hindi News / Chhattisgarh / Mahasamund / Holi Liquor Sale: होली के जश्न में शराब प्रेमियों ने उड़ाए करोड़ों, महासमुंद में 11 करोड़ से ज्यादा की बिकी दारू

बड़ी खबरें

View All

महासमुंद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: हेलमेट नहीं पहनने वाले की अब खैर नहीं, पहले ही दिन 73 चालकों के कटे चालान

CG News: हेलमेट नहीं पहनने वाले की अब खैर नहीं, पहले ही दिन 73 चालकों के कटे चालान
महासमुंद

फर्सी फैक्ट्री में डीजल-पेट्रोल का बड़ा खेल… 47,700 लीटर ईंधन पुलिस ने किया जब्त, जानें कैसे खुला पूरा राज

फर्सी फैक्ट्री में डीजल-पेट्रोल का बड़ा खेल (फोटो सोर्स- पत्रिका)
महासमुंद

CG News: 8 मार्च से हेलमेट पहनना हुआ अनिवार्य, कैमरों से होगी निगरानी घर तक पहुंचेगा चालान

CG News: 8 मार्च से हेलमेट पहनना हुआ अनिवार्य, कैमरों से होगी निगरानी घर तक पहुंचेगा चालान
महासमुंद

Child Found Dead: घर से निकला था खेलने, सुबह मिला शव… नाबालिग की मौत से मचा हड़कंप

नाबालिग की मौत से मचा हड़कंप (photo source- Patrika) नाबालिग की मौत से मचा हड़कंप (photo source- Patrika)
महासमुंद

होली पर्व पर पांच दिन तक बंद रहेगा शहर का सब्जी बाजार, बसों के भी थम जायेंगे पहिये

होली पर्व पर पांच दिन तक बंद रहेगा शहर का सब्जी बाजार, बसों के भी थम जायेंगे पहिये
महासमुंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.