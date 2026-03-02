होली पर्व पर पांच दिन तक बंद रहेगा शहर का सब्जी बाजार, बसों के भी थम जायेंगे पहिये

होली पर्व के दिन यात्री बसों का परिचालन नहीं होगा। ड्राइवरों के अवकाश में रहने से बसों के पहिए थमे रहेंगे। होली के दूसरे दिन भी यात्री बसों का टोटा रहेगा। लगभग आधी बसें ही चलेंगी। होली पर्व पर चालक अवकाश में रहते हैं, इस कारण बसें नहीं चलेंगी। होली के दूसरे दिन ही लगभग आधी बसें ही चलेंगी। सोमवार की शाम से ही बसों के पहिए थमने शुरू हो जाएंगे। यात्री बसों में भी खचाखच भीड़ रहने की उम्मीद है। लोग अपने-अपने गन्तव्य तक पहुंचने के लिए भीड़ में भी जद्दोजहद करते रहे। वहीं शहर के रेलवे स्टेशन में भी लोगों की भीड़ रहने की उम्मीद है।