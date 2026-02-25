Oil Palm Cultivation: एक एकड़ में सवा लाख का मुनाफा, ऑयल पाम से आत्मनिर्भर हो रहे किसान

सरायपाली विकासखंड के भलेसर गांव के प्रगतिशील किसान मुकेश चंद्राकर इसका उत्कृष्ट उदाहरण हैं। उन्होंने वर्ष 2016 में अपनी 33 एकड़ बंजर भूमि पर ऑयल पाम की खेती शुरू की और लगभग 1900 पौधे लगाए। शासन की योजना के तहत उन्हें पौधरोपण, फेंसिंग, ड्रिप सिंचाई और रखरखाव के लिए अनुदान मिला। तीन-चार वर्षों बाद उत्पादन शुरू हुआ, जो लगभग 35 वर्षों तक निरंतर मिलता रहेगा। वर्तमान में वे एक पौधे से औसतन 3000 रुपये सालाना कमा रहे हैं और प्रति एकड़ करीब 1.25 लाख रुपये की आय प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने अतिरिक्त लाभ के लिए पाम के पौधों के बीच अंतरवर्तीय फसल के रूप में पहले केला लगाया, जिससे लगभग डेढ़ लाख रुपये की आमदनी हुई।