20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

महासमुंद

NH-53 पर भीषण सड़क हादसा! तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आए बाइक सवार, 2 लोगों की मौके पर मौत

CG Road Accident: नेशनल हाईवे-53 पर बसना थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हुआ। खड़े ट्रैक्टर से टकराने के बाद ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार दो लोगों की मौके पर मौत हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

महासमुंद

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 20, 2026

NH-53 पर भीषण हादसा (photo source- Patrika)

NH-53 पर भीषण हादसा (photo source- Patrika)

CG Road Accident: नेशनल हाईवे-53 पर हुए एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना देर रात की है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला बसना थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।

CG Road Accident: तेज रफ्तार ट्रक ने दोनों को कुचला

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, दुर्घटना छुईपाली टोल प्लाजा के पास हुई। गौरटेक निवासी परमानंद भोई (60) और उपेश नाग (34) देर रात बाइक से हाईवे पर जा रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक सड़क किनारे खड़े एक ट्रैक्टर से टकरा गई, जिससे दोनों सड़क पर गिर पड़े। बताया जा रहा है कि गिरने के तुरंत बाद पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने दोनों को कुचल दिया, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

CG Road Accident: गांव में मातम का माहौल

सूचना पर पहुंची बसना पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। घटना से मृतकों के परिवारों में शोक की लहर दौड़ गई है और गांव में मातम का माहौल है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

20 Feb 2026 02:28 pm

Published on:

20 Feb 2026 02:27 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Mahasamund / NH-53 पर भीषण सड़क हादसा! तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आए बाइक सवार, 2 लोगों की मौके पर मौत

बड़ी खबरें

View All

महासमुंद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Waterfall Trekking Spot: ट्रैकिंग और झरनों का अद्भुत नज़ारा, शिशुपाल पर्वत बना एडवेंचर लवर्स की पहली पसंद

छत्तीसगढ़ का नया एडवेंचर हब (photo source- Patrika)
महासमुंद

Anganwadi Recruitment 2026: आंगनबाड़ी भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव, अब ई-भर्ती पोर्टल से होगी नियुक्ति

आंगनबाड़ी भर्ती नियम में बदलाव (photo source- Patrika)
महासमुंद

Minor Body Found: गर्लफ्रेंड से मिलने गया था नाबालिग, फिर नहीं लौटा घर… जंगल में इस हालत में मिला शव

जंगल में मिला नाबालिग का शव (photo source- Patrika)
महासमुंद

CG Job Fair: युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर, 190 पदों पर होगी भर्ती

CG Job Fair: युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर, 190 पदों पर होगी भर्ती
महासमुंद

Police Constable Video: सड़क पर नशे में बेसुध पड़ा पुलिस आरक्षक, Video Viral होने से मचा हड़कंप

Police Constable Video (photo source- Patrika)
महासमुंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.