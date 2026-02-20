NH-53 पर भीषण सड़क हादसा! तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आए बाइक सवार, 2 लोगों की मौके पर मौत

NH-53 पर भीषण हादसा (photo source- Patrika)
CG Road Accident: नेशनल हाईवे-53 पर हुए एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना देर रात की है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला बसना थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, दुर्घटना छुईपाली टोल प्लाजा के पास हुई। गौरटेक निवासी परमानंद भोई (60) और उपेश नाग (34) देर रात बाइक से हाईवे पर जा रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक सड़क किनारे खड़े एक ट्रैक्टर से टकरा गई, जिससे दोनों सड़क पर गिर पड़े। बताया जा रहा है कि गिरने के तुरंत बाद पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने दोनों को कुचल दिया, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
सूचना पर पहुंची बसना पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। घटना से मृतकों के परिवारों में शोक की लहर दौड़ गई है और गांव में मातम का माहौल है।
