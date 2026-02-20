NH-53 पर भीषण सड़क हादसा! तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आए बाइक सवार, 2 लोगों की मौके पर मौत

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, दुर्घटना छुईपाली टोल प्लाजा के पास हुई। गौरटेक निवासी परमानंद भोई (60) और उपेश नाग (34) देर रात बाइक से हाईवे पर जा रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक सड़क किनारे खड़े एक ट्रैक्टर से टकरा गई, जिससे दोनों सड़क पर गिर पड़े। बताया जा रहा है कि गिरने के तुरंत बाद पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने दोनों को कुचल दिया, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई।