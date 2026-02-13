Minor Body Found: गर्लफ्रेंड से मिलने गया था नाबालिग, फिर नहीं लौटा घर… जंगल में इस हालत में मिला शव

Minor Body Found: पुलिस मृतक की गर्लफ्रेंड और उसके परिजनों से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि दोनों की पहचान सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी और वे नियमित रूप से फोन पर बातचीत करते थे। एडिशनल एसपी प्रतिभा पांडेय के अनुसार, मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। हत्या या अन्य किसी वजह से मौत हुई है, इसकी जांच की जा रही है। घटनास्थल पर संघर्ष के स्पष्ट निशान नहीं मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा।