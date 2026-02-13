13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

महासमुंद

Minor Body Found: गर्लफ्रेंड से मिलने गया था नाबालिग, फिर नहीं लौटा घर… जंगल में इस हालत में मिला शव

CG Crime Update: महासमुंद जिले के भंवरपुर चौकी क्षेत्र में 15 दिन से लापता 17 वर्षीय उद्रेश वर्मा का शव जंगल में मिला। वह बलौदाबाजार जिले का निवासी था और गर्लफ्रेंड से मिलने गया था।

2 min read
Google source verification

महासमुंद

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 13, 2026

जंगल में मिला नाबालिग का शव (photo source- Patrika)

जंगल में मिला नाबालिग का शव (photo source- Patrika)

Minor Body Found: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के भंवरपुर पुलिस चौकी क्षेत्र के जंगल में 17 वर्षीय किशोर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान बलौदाबाजार-कसडोल जिले के ग्राम सर्वा निवासी उद्रेश वर्मा के रूप में हुई है। वह पिछले 15 दिनों से लापता था। पुलिस ने हत्या सहित सभी संभावित पहलुओं से जांच शुरू कर दी है।

Minor Body Found: गर्लफ्रेंड से मिलने गया था, फिर हो गया गायब

पुलिस के मुताबिक, उद्रेश 29 जनवरी को दोस्तों के साथ टूड्री गांव में मड़ई मेला देखने गया था। लौटते समय उसने बसना क्षेत्र के जमनीडीह गांव में रहने वाली अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने की इच्छा जताई। दोस्तों ने मना किया, लेकिन वह रात करीब 11 बजे गांव पहुंच गया। दोस्त के मोबाइल से उसने युवती को कॉल किया और उससे मुलाकात की। इसके बाद से वह लापता हो गया।

दोस्त ने दर्ज कराई गुमशुदगी

अगले दिन 30 जनवरी को उसके दोस्त धर्मेंद्र वर्मा ने भंवरपुर चौकी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। कुछ समय बाद उद्रेश द्वारा लिया गया मोबाइल गांव के पास मिला, जिससे पुलिस को शक गहराया। डॉग स्क्वॉड की मदद से तलाश की गई, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला।

डेढ़ किलोमीटर दूर जंगल में मिला शव

तलाशी अभियान के दौरान दोपहर करीब 2 बजे युवती के गांव से लगभग डेढ़ किलोमीटर दूर जंगल में उद्रेश का शव बरामद हुआ। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और सबूत जुटाए। शव बुरी तरह डीकंपोज हो चुका था और कुछ हिस्सों को जंगली जानवरों ने नुकसान पहुंचाया था। परिजनों ने कपड़ों के आधार पर उसकी पहचान की। पोस्टमार्टम के लिए शव को रायपुर मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है।

हर एंगल से जांच में जुटी पुलिस

Minor Body Found: पुलिस मृतक की गर्लफ्रेंड और उसके परिजनों से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि दोनों की पहचान सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी और वे नियमित रूप से फोन पर बातचीत करते थे। एडिशनल एसपी प्रतिभा पांडेय के अनुसार, मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। हत्या या अन्य किसी वजह से मौत हुई है, इसकी जांच की जा रही है। घटनास्थल पर संघर्ष के स्पष्ट निशान नहीं मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 Feb 2026 03:48 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Mahasamund / Minor Body Found: गर्लफ्रेंड से मिलने गया था नाबालिग, फिर नहीं लौटा घर… जंगल में इस हालत में मिला शव

बड़ी खबरें

View All

महासमुंद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Job Fair: युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर, 190 पदों पर होगी भर्ती

CG Job Fair: युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर, 190 पदों पर होगी भर्ती
महासमुंद

Police Constable Video: सड़क पर नशे में बेसुध पड़ा पुलिस आरक्षक, Video Viral होने से मचा हड़कंप

Police Constable Video (photo source- Patrika)
महासमुंद

CG News: पेंशन, पदोन्नति और टीईटी नियमों में बदलाव की मांग, सेवा अवधि घटाने का ज्ञापन शिक्षकों ने सौंपा

teachers
महासमुंद

गैस सिलेंडर से भरे पिकअप ने युवक को कुचला, मौके पर हुई मौत, NH पर ग्रामीणों ने किया चक्काजाम

तेज रफ्तार पिकअप की चपेट में युवक की मौत (photo source- Patrika)
महासमुंद

महानदी तट पर आयोजित दिव्य आरती, श्रद्धा और भक्ति का अनुपम अनुभव

Sirpur Mahotsav 2026: महानदी तट पर आयोजित दिव्य आरती, श्रद्धा और भक्ति का अनुपम अनुभव(photo-AI)
महासमुंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.