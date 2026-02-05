CG News: पेंशन, पदोन्नति और टीईटी नियमों में बदलाव की मांग, सेवा अवधि घटाने का ज्ञापन शिक्षकों ने सौंपा

साथ ही न्यूनतम 10 वर्ष सेवा की अनिवार्यता कम कर 5 वर्ष करने की भी मांग रखी, ताकि एलबी संवर्ग के शिक्षक पेंशन से वंचित न रहें। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने लगभग 30 हजार सहायक शिक्षकों को पदोन्नति और क्रमोन्नति से वंचित बताया। पदोन्नति की तरह क्रमोन्नति में भी वन टाइम रिलैक्सेशन देते हुए 10 वर्ष की सेवा शर्त को शिथिल कर 5 वर्ष में क्रमोन्नति का लाभ देने की मांग की गई।