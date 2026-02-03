गैस सिलेंडर से भरे पिकअप ने युवक को कुचला, मौके पर हुई मौत, NH पर ग्रामीणों ने किया चक्काजाम

तेज रफ्तार पिकअप की चपेट में युवक की मौत (photo source- Patrika)
Road Accident: मंगलवार को नेशनल हाईवे 353 पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां LPG सिलेंडर से भरे तेज रफ्तार पिकअप ट्रक ने एक युवक को कुचल दिया। हादसा इतना भयानक था कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और गुस्साए गांववालों ने नेशनल हाईवे 353 को जाम कर दिया।
जानकारी के मुताबिक, मरने वाले की पहचान ओंकारबंद के रहने वाले अशोक कुमार विश्वकर्मा (40 साल) के तौर पर हुई है। चश्मदीदों के मुताबिक, युवक सड़क पार कर रहा था, तभी LPG सिलेंडर से भरे तेज रफ्तार पिकअप ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में गांववाले मौके पर जमा हो गए और मुआवजे और कार्रवाई की मांग को लेकर नेशनल हाईवे 353 को जाम कर दिया।
Road Accident: जाम की वजह से सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। हालात की गंभीरता को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। नायब तहसीलदार द्वारा मृतक के परिवार को तुरंत राहत के तौर पर 25,000 रुपये देने के बाद गांववालों ने जाम खत्म किया।
पुलिस ने पिकअप गाड़ी को ज़ब्त कर लिया है और ड्राइवर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। खल्लारी पुलिस स्टेशन घटना और एक्सीडेंट के कारणों की जांच कर रही है। एक्सीडेंट से इलाके में मातम का माहौल है, वहीं गांव वालों ने नेशनल हाईवे पर भारी गाड़ियों की स्पीड पर कंट्रोल और सेफ्टी उपाय बढ़ाने की मांग की है।
