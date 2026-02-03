3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

महासमुंद

गैस सिलेंडर से भरे पिकअप ने युवक को कुचला, मौके पर हुई मौत, NH पर ग्रामीणों ने किया चक्काजाम

Road Accident: नेशनल हाईवे 353 पर मंगलवार को गैस सिलेंडर से भरे तेज रफ्तार पिकअप की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

महासमुंद

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 03, 2026

तेज रफ्तार पिकअप की चपेट में युवक की मौत (photo source- Patrika)

तेज रफ्तार पिकअप की चपेट में युवक की मौत (photo source- Patrika)

Road Accident: मंगलवार को नेशनल हाईवे 353 पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां LPG सिलेंडर से भरे तेज रफ्तार पिकअप ट्रक ने एक युवक को कुचल दिया। हादसा इतना भयानक था कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और गुस्साए गांववालों ने नेशनल हाईवे 353 को जाम कर दिया।

Road Accident: नेशनल हाईवे पर ग्रामीणों ने किया चक्काजाम

जानकारी के मुताबिक, मरने वाले की पहचान ओंकारबंद के रहने वाले अशोक कुमार विश्वकर्मा (40 साल) के तौर पर हुई है। चश्मदीदों के मुताबिक, युवक सड़क पार कर रहा था, तभी LPG सिलेंडर से भरे तेज रफ्तार पिकअप ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में गांववाले मौके पर जमा हो गए और मुआवजे और कार्रवाई की मांग को लेकर नेशनल हाईवे 353 को जाम कर दिया।

कंट्रोल और सेफ्टी उपाय बढ़ाने की मांग: गांववासी

Road Accident: जाम की वजह से सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। हालात की गंभीरता को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। नायब तहसीलदार द्वारा मृतक के परिवार को तुरंत राहत के तौर पर 25,000 रुपये देने के बाद गांववालों ने जाम खत्म किया।

पुलिस ने पिकअप गाड़ी को ज़ब्त कर लिया है और ड्राइवर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। खल्लारी पुलिस स्टेशन घटना और एक्सीडेंट के कारणों की जांच कर रही है। एक्सीडेंट से इलाके में मातम का माहौल है, वहीं गांव वालों ने नेशनल हाईवे पर भारी गाड़ियों की स्पीड पर कंट्रोल और सेफ्टी उपाय बढ़ाने की मांग की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

03 Feb 2026 06:15 pm

Published on:

03 Feb 2026 06:14 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Mahasamund / गैस सिलेंडर से भरे पिकअप ने युवक को कुचला, मौके पर हुई मौत, NH पर ग्रामीणों ने किया चक्काजाम
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

महासमुंद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

महानदी तट पर आयोजित दिव्य आरती, श्रद्धा और भक्ति का अनुपम अनुभव

Sirpur Mahotsav 2026: महानदी तट पर आयोजित दिव्य आरती, श्रद्धा और भक्ति का अनुपम अनुभव(photo-AI)
महासमुंद

सड़क-बिजली से आगे की सोच, विकास की नई परिभाषा लिखता एक किसान जिसने बदल दी गांव की तस्वीर, जानें कैसे

विकास की नई परिभाषा (photo source- Patrika)
Patrika Special News

Sirpur Festival 2026: ऐतिहासिक सिरपुर में महोत्सव की धूम, पहले दिन बाबा हंसराज रघुवंशी की होगी रंगारंग प्रस्तुति

तीन दिवसीय सिरपुर महोत्सव कल से (photo source- Patrika)
महासमुंद

CG के इस जिले को मिलने वाला है 199 करोड़ रुपए, CM साय देंगे कई बड़ी सौगात

Chhattisgarh CM vishnudeo sai
महासमुंद

Dhan Kharidi: महासमुंद के 12 हजार किसान समर्थन मूल्य पर नहीं बेच पाए धान, सरकार से की तिथि बढ़ाने की मांग

CG Dhan kharidi
महासमुंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.