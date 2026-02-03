गैस सिलेंडर से भरे पिकअप ने युवक को कुचला, मौके पर हुई मौत, NH पर ग्रामीणों ने किया चक्काजाम

जानकारी के मुताबिक, मरने वाले की पहचान ओंकारबंद के रहने वाले अशोक कुमार विश्वकर्मा (40 साल) के तौर पर हुई है। चश्मदीदों के मुताबिक, युवक सड़क पार कर रहा था, तभी LPG सिलेंडर से भरे तेज रफ्तार पिकअप ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में गांववाले मौके पर जमा हो गए और मुआवजे और कार्रवाई की मांग को लेकर नेशनल हाईवे 353 को जाम कर दिया।